Россия в очередной раз обвинила Центр Лугара в распространении африканской чумы свиней

Расположенный в Тбилиси Исследовательский центр Лугара в очередной раз стал мишенью для Москвы, которая в очередной раз обвинила его в распространении африканской чумы свиней.

«Мы считаем, что в 2007 г. штамм африканской чумы свиней с повышенной контагиозностью был сконструирован в грузинской биолаборатории, подведомственной Пентагону», — сообщает «Интерфакс» со ссылкой на начальника Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игоря Кириллова.

По словам Кирилова, «Его распространение нанесло существенный экономический ущерб ряду государств, в том числе Украине и Польше, и исключило их из ряда экспортеров свинины».

Украина – главная мишень

Примечательно, что на этот раз основной мишенью обвинений Кирилова стал не Центр Лугара.

На брифинге 7 марта он сообщил, что в Украине работает 30 биообъектов, которые работают с «опасными инфекциями» в рамках совместных программ с США.

По словам Кириллова, Минздрав Украины приказал уничтожить «биоагенты» в этих лабораториях с 24 февраля, когда Россия вторглась в Украину.

«Под предлогом испытаний средств лечения и профилактики коронавирусной инфекции из Украины в НИИ им. Уолтера Рида Сухопутных войск США вывезено несколько тысяч образцов сыворотки больных, в первую очередь относящихся к славянскому этносу», — сказал Кириллов.

В 2011 году на окраине Тбилиси открылся Исследовательский центр общественного здравоохранения имени сенатора США Ричарда Лугара, который финансировался США на 100 миллионов долларов. Целью его создания была охрана здоровья населения и животных путем выявления инфекционных заболеваний и эпидемиологического надзора.

Центр Лугара с момента своего основания был объектом дезинформации и критики со стороны Москвы.

Обвинения о распространении свиной чумы впервые были выдвинуты Москвой в 2012 году, когда глава Роспотребнадзора Геннадий Онищенко обвинил Грузию в завозе чумы свиней в Россию.

Власти Грузии неоднократно опровергали обвинения и в 2018 году открыли дверь в лабораторию представителям иностранных СМИ и экспертам, хотя российские военные медики не приняли приглашения.

В 2018 году Национальный центр по контролю за заболеваниями Грузии заявил, что Центр Лугара, который в настоящее время полностью управляется и финансируется правительством Грузии, выполняет свои международные обязательства по обеспечению прозрачности в соответствии с конвенциями ООН.

По заявлению властей Грузии, в 2020 году Россия предприняла кибератаку на Министерство здравоохранения Грузии и Центр Лугара с целью получения информации, касающейся медицинской документации и управления пандемией, из баз данных центрального аппарата Минздрава и его структурных подразделений, включая Центр Лугара.

