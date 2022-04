Грузия поддержала приостановление России членства в Совете ООН по правам человека

Грузия входит в число 92 стран, поддержавших 7 апреля резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН о приостановке членства России в Совете ООН по правам человека.

Документ получил поддержку большинства в 2/3 принявших в голосование стран, за исключением тех, кто воздержался.

Среди 58 стран, которые воздержались, были Индия, Пакистан, Бразилия и Мексика.

Россия, Китай, Казахстан, Северная Корея, Иран, Сирия и Вьетнам были среди 24 стран, проголосовавших против. Азербайджан и Армения в голосовании участия не принимали.

Результаты голосования, 7 апреля, 2022, фото: с Твиттера Миссии Грузии в ООН

Голосование последовало за серией зверств в городе Буча Киевской области Украины, зафиксированных после того, как российские войска покинули город.

В ответ на приостановку членства России заместитель постпреда России при ООН Геннадий Кузьмин заявил, что Москва и без того уже приняла решение о выходе из совета.

