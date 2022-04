Грузинские врачи-добровольцы прибыли в Украину

Медицинская группа из десяти грузинских врачей недавно прибыла в город Коломыя Ивано-Франковской области на западе Украины, чтобы помочь своим коллегам. Город, в котором около 60 000 местных жителей, приютил до 40 000 человек, которые покинули свои дома после российского вторжения в Украину.

Партия «Лело за Грузию», которая помогала команде врачей в отправке из Грузии, сообщила 4 апреля, что в качестве гуманитарной помощи врачи увезли с собой различные медицинские предметы, в том числе видеоларингоскоп, кислородный концентратор, монитор, травматологическое оборудование и лекарства.

Согласно тому же заявлению, помимо ухода за больными, работы в бригадах скорой помощи и проведения тренингов, бригада врачей «Лело» также будет проводить медицинские операции.

По сообщению «Лело», группа грузинских медиков выехала в Коломью по согласованию с Министерством здравоохранения Украины.

В группу грузинских врачей входят: Вато Сургуладзе, Важа Гаприндашвили, Рамаз Зосиашвили, Кахабер Чихрадзе, Бакур Метревели, Николоз Махарадзе, Нугзар Чхиквадзе, Константин Мельничук и Натела Мельничук. К ним в Польше присоединился еще один грузинский врач Гиорги Патараия.

«Сегодня больницу посетили наши друзья из Грузии — врачи, которые покинули страну, работу, семьи и пришли помочь вылечить раненых ребят и поделиться опытом», — написал Ивано-Франковский госпиталь ветеранов войны в Facebook 5 апреля.

«Мы этого не забудем! С нами Бог, весь мир и Украина! Вместе к победе!», — говорится в заявлении госпиталя.

