Граждане Грузии предлагают различные виды помощи украинцам

Сотни граждан Грузии, а также представители сферы услуг и гостеприимства предлагают бесплатное жилье и другую помощь украинцам после масштабной интервенции России в Украине.

В созданной с этой целью группе в Facebook «Glory to Ukraine🇺🇦🇬🇪Support From Georgia» объединились более 8000 человек примерно за 5 часов.

«Приму 2 человек в Тбилиси… 10 человек в Зестафони…», — написал один из пользователей в этой группе в Facebook Торнике Тутарашвили.

Многие представители гостиничного бизнеса предлагают гражданам Украины бесплатное проживание и питание в своих гостиницах.

Еще один пользователь Арчил Чигладзе предлагает украинским туристам бесплатные услуги на своем автомобиле.

Кроме того, пользователи начали собирать деньги на покупку различных товаров первой необходимости для граждан Украины.

Всем людям и компаниям, которые в какой-либо форме желают помочь украинцам, свою платформу уступила группа «Spend 4 Seasons in Georgia», которая была создана в Facebook в 2019 году, на фоне антиоккупационных акций протеста в Тбилиси, в знак солидарности после прекращения Россией прямых авиасообщений с Грузией.

