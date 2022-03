Шалва Папуашвили продолжает встречи в Брюсселе

В рамках своего визита в Брюссель председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили вчера встретился с президентом Европарламента Робертой Мецола, еврокомиссаром Дидье Рейндерсом, а также депутатами Европарламента Ираче Гарсия Перес и Мариной Кальюранд.

Подводя итоги вчерашних встреч, Шалва Папуашвили сказал: «мы получили подтверждение того, что ЕС пытается максимально ускорить бюрократические процедуры — заявка Грузии о членстве в ЕС уже направлена в соответствующие департаменты».

«В другое время если процедуры длились месяцами, то сейчас, скорее всего, их завершат за несколько недель», — заявил он.

По словам Роберты Мецола, Грузия принадлежит к европейской семье

После встречи с Шалвой Папуашвили президент Роберта Мецола написала в Twitter, что ЕС признает заявку Грузии на членство в ЕС.

Она также подчеркнула, что Грузия, Украина и Молдова «принадлежат к европейской семье».

Однако она также отметила, что «верховенство закона, независимая судебная система (и) подлинный парламентский диалог необходимы для демократии».

Со своей стороны Шалва Папуашвили отметил, что «в лице Роберты Мецола у нашей страны действительно есть болельщик, который поддерживает возвращение Грузии в европейскую семью».

«Уверен, что в ближайшее время между Европарламентом и Парламентом Грузии будут предприняты конкретные шаги сотрудничества», — добавил он.

Другие встречи

Как сообщает пресс-служба Парламента Грузии, в ходе встречи с комиссаром ЕС Дидье Рейндерсом стороны обсудили заявку Грузии на членство в ЕС, а также российскую агрессию против Украины.

Они также рассказали о реформах, которые должна провести Грузия, чтобы приблизить ее к законодательству ЕС, и подчеркнули важность верховенства закона, защиты прав человека и судебной реформы.

Согласно тому же заявлению, Шалва Папуашвили подчеркнул важность мнения Еврокомиссии по заявке Грузии на членство в ЕС.

Перспективы вступления Украины и Грузии в Евросоюз обсудил Шалва Папуашвили на встрече с президентом Прогрессивного альянса социалистов и демократов в Европарламенте Ираче Гарсия Перес и депутатом Европарламента Мариной Кальюранд.

После встречи Перес написала в Twitter, что социал-демократы «готовы помочь осуществить европейские устремления грузинского народа, но мы ожидаем прогресса в плане демократических реформ и верховенства закона».

Грузинская делегация посещает Брюссель с 29 марта по 1 апреля. В состав делегации входят вице-спикер Парламента и депутат от партии «Граждане» Леван Иоселиани, а также председатель Комитета по европейской интеграции и заместитель председателя — Мака Бочоришвили и Леван Карумидзе.

