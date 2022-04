Даур Кове вернулся в правительство оккупированной Абхазии в качестве «министра культуры»

Бывший «министр иностранных дел» оккупированной Абхазии Даур Кове вернулся в правительство в качестве «министра культуры».

Соответствующий указ абхазский лидер Аслан Бжания подписал 6 апреля.

Даур Кове покинул «МИД» оккупированного региона в ноябре после того, как Бжания назначил на его место 31-летнего Инала Ардзинба, бывшего сотрудника Кремля.

С тех пор Даур Кове занимал должность «заместителя секретаря Совета безопасности» региона.

