Сергей Лавров и Даур Кове, 1 апреля, 2019 г. Фото: abh-n.ru
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Даур Кове вернулся в правительство оккупированной Абхазии в качестве «министра культуры»

07/04/2022 - 11:38
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Бывший «министр иностранных дел» оккупированной Абхазии Даур Кове вернулся в правительство в качестве «министра культуры».

Соответствующий указ абхазский лидер Аслан Бжания подписал 6 апреля.

Даур Кове покинул «МИД» оккупированного региона в ноябре после того, как Бжания назначил на его место 31-летнего Инала Ардзинба, бывшего сотрудника Кремля.

С тех пор Даур Кове занимал должность «заместителя секретаря Совета безопасности» региона.

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07/04/2022 - 11:38
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