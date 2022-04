В ГМ пояснили, почему не ходят на панихиды по погибшим в Украине грузинским добровольцам

Исполнительный секретарь Грузинской мечты Мамука Мдинарадзе заявил сегодня на брифинге в центральном офисе партии, что лидеры правящей партии воздерживаются от участия в панихидах по погибшим в Украине грузинским добровольцам, поскольку «даже искренние соболезнования» могут иметь для других «поощрающий эффект… к определенным действиям».

Он также подчеркнул, что, когда Грузия, как и, например, США и Великобритания, «выражают сопротивление» отправке добровольцев для участия в войне в Украине, возникает «неловкий момент», как должны вести себя власти Грузии в такие моменты.

Объяснения Мдинарадзе последовали за вопросом журналиста о том, почему лидеры Грузинской мечты не присутствовали на панихиде погибших в Украине грузинских бойцов и почему их нельзя было похоронить на кладбище братьев Мухадгверди.

«Мы подумали выразить свои соболезнования, но из-за нашей политики, которую мы проводим в отношении добровольцев, мы решили поступить так и воздержаться (от посещения панихиды)», — сказал Мдинарадзе журналисту.

Исполнительный секретарь Грузинской мечты добавил, что правящая команда может ошибаться и можно спорить об этом, но «это искренний ответ, который можно (дать) на этот счет».

Мамука Мдинарадзе также отметил, что отдельные депутаты ходили выражать соболезнования по погибшим бойцам, и это «так и будет продолжаться».

Он также выразил «искренние соболезнования» семьям погибших и призвал журналистов не превращать этот вопрос в предмет спекуляций. «Не становитесь солдатами гибридной войны против Грузии», — заявил он.

В ходе боев с российской агрессией в Украине уже погибли 4 грузинских добровольца. Тела трех из них — Гии Бериашвили, Давида Ратиани и Давида Гобеджишвили уже доставили на родину. Что касается еще одного добровольца, Бахвы Чикобава, его тело до сих пор не перевезено, он погиб, защищая город Мариуполь на берегу Азовского моря.

По теме:

This post is also available in: ქართული (Грузинский)