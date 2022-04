Шалва Папуашвили встретился с бельгийскими коллегами

В рамках визита в Брюссель председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили 31 марта встретился с председателем Палаты представителей Бельгии Элиан Тилье и спикером Сената Стефани Д’Оз.

Как сообщает пресс-служба Парламента Грузии, стороны обсудили углубление межпарламентского сотрудничества и процесс евроинтеграции Грузии, а также российскую агрессию против Украины.

По сообщению Парламента, Шалва Папуашвили сказал своим бельгийским коллегам, что членство в ЕС является «историческим выбором» для Грузии, и подчеркнул, что, согласно последнему опросу, 83% населения Грузии хотят вступить в ЕС.

Во время визита в Брюссель с 29 марта по 1 апреля Шалву Папуашвили сопровождают вице-спикер, депутат от партии «Граждане» Леван Иоселиани; председатель Комитета по европейской интеграции и заместитель председателя — Мака Бочоришвили и Леван Карумидзе.

В ходе визита спикер парламента Грузии также встретился с президентом Европарламента Робертой Мецола; еврокомиссаром Дидье Рейндерсом; депутатами Европарламента — Ираче Гарсия Перес и Мариной Кальюранд, а также заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоана.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)