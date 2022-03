Шалва Папуашвили находится с визитом в Брюсселе

Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили 29 марта в рамках своего визита в Брюссель встретился с заместителем генерального секретаря НАТО Мирчей Джоана.

Как сообщает пресс-служба Парламента Грузии, стороны обсудили агрессию России против Украины и отношения Грузии с альянсом, а также важность мира и стабильности в регионе.

«Важно, чтобы агрессия России против Украины прекратилась в ближайшее время. В связи с этим интересны были их (НАТО) оценки», — сказал Шалва Папуашвили.

После этого спикер Парламента Грузии выразил надежду на успешное завершение продолжающихся переговоров между Россией и Украиной.

Он также подчеркнул, что «Грузия была и остается верным партнером НАТО», добавив, что «важно, чтобы это партнерство активно продолжалось в это кризисное время, как в плане коммуникаций, так и встреч».

«У нас многолетний опыт сотрудничества с НАТО, и мы поддерживаем друг друга в вопросах безопасности», — сказал Шалва Папуашвили.

Со своей стороны заместитель генерального секретаря НАТО написал в Twitter, что альянс высоко ценит «долгосрочное сотрудничество с Грузией, одним из ближайших партнеров альянса».

Спикер Парламента посещает Брюссель с рабочим визитом с 29 марта по 1 апреля. В ходе визита Папуашвили встретится с председателем Европарламента Робертой Мецола и депутатами Европарламента, в том числе с главой делегации по связям с Южным Кавказом Мариной Кальюранд и президентом Прогрессивного альянса социалистов и демократов Ираче Гарсия Перес.

Запланированы встречи со спикером Палаты представителей бельгийского парламента Элиан Тилье и спикером сената Стефани Д’Оз, а также с еврокомиссаром Дидье Рейндерсом и советником по иностранным делам президента Европейского Совета Симоном Мордиусом.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)