Ираклий Кобахидзе: ЕНД наносит государству в сто раз больший ущерба, чем «Альт-Инфо»

Председатель правящей Грузинской мечты Ираклий Кобахидзе заявил сегодня, что оппозиционное Единое национальное движение «наносит государству в сто раз больший ущерб, чем это может сделать «Альт-Инфо».

«Альт-Инфо» — это ассоциирующаяся с Россией известная антилиберальная группа, которая управляет одноименной телекомпанией и недавно созданной ультраправой партией под названием «Консервативное движение».

По словам Ираклия Кобахидзе, Национальное движение «намного тяжелее, потому что они участвуют в выборах и добиваются определенных успехов».

Заявление председателя Грузинской мечты последовало за вопросом журналиста, который попросил его уточнить, кого он имел в виду, когда сказал, что у нас в Парламенте есть пророссийские партии.

«Что касается пророссийских партий, у нас есть пророссийские партии, к сожалению, и в Парламенте», — заявил журналистам Ираклий Кобахидзе.

«Это печальная реальность, и каким-то образом можно отреагировать на это, в рамках правовых механизмов, конечно, мы можем это сделать. Печальная реальность в том, что в такие моменты трудно реагировать», — добавил председатель правящей партии.

«То же самое относится и к телевидениям», — сказал Кобахидзе, добавив, что «в Грузии много телеканалов, которые пропагандируют агрессию, пропаганду ненависти, пропаганду поляризации, и здесь, к сожалению, законодательство бессильно». Скорее всего, он имел в виду настроенные к властям критически телеканалы – «Мтавари архи», «Формула» и «Пирвели».

«Я думаю, что они также финансируются из России. У нас есть такие подозрения», — заявил журналистам председатель Грузинской мечты.

После полномасштабного вторжения России в Украину в Грузии не прекращаются призывы к власти ограничить деятельность телеканала «Альт-Инфо» и созданной этой же группой партии «Консервативное движение». Следует отметить, что открытие партийных офисов Консервативного движения в регионах Грузии происходит на фоне общественных протестов.

Комиссия по регулированию коммуникаций Грузии «усмотрела признаки военной пропаганды» в одной из программ «Альт-Инфо». Однако комиссия признала неприемлемой жалобу председателя «Демократической инициативы Грузии» Эдуарда Марикашвили на «Альт-Инфо», в которой он требовал признать «Альт-Инфо» правонарушителем. По словам Марикашвили, «Альт-Инфо» пыталась нормализовать последствия агрессивной военной интервенции России в Украину, что могло иметь пагубные последствия для несовершеннолетних.

Комиссия также посчитала, что вопрос может рассматриваться только в рамках механизма саморегулирования конкретного вещателя.

«Альт-Инфо» попала в поле зрения общественности 5 июля после контракции, направленной против «Марша Достоинства» в поддержку ЛГБТ-сообщества. Контракция вскоре переросла в гомофобное нападение на журналистов, в результате чего пострадали более 50 представителей СМИ.

Тогда народный защитник Грузии Нино Ломджария призвала власти возбудить дело против Зураба Махарадзе, одного из ведущих «Альт-Инфо», за организацию массового насилия. Махарадзе в настоящее время является председателем Консервативного движения.

Несмотря на призывы, до сих пор никто из организаторов насилия 5 июля не был задержан и не были предъявлены обвинения.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)