Премьер Грузии встретился с высокопоставленным сотрудником разведки НАТО

Помощник генерального секретаря НАТО по разведке и безопасности Дэвид Каттлер встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили и председателем парламентского Комитета по обороне и безопасности Ираклием Бераия во время его визита в Тбилиси, который проходит 23-24 марта.

По сообщению пресс-службы Администрации правительства Грузии, в ходе встречи с премьер-министром Гарибшвили стороны обсудили отношения НАТО-Грузия, продолжающиеся боевые действия в Украине и «ухудшение» обстановки безопасности в Восточной Европе.

Стороны подчеркнули важность дальнейшего углубления отношений НАТО-Грузия, что «способствует модернизации Сил обороны Грузии и укреплению обороноспособности страны».

Как сообщает пресс-служба Парламента Грузии, вчера на встрече с высокопоставленным представителем НАТО Ираклий Бераия обсудил войну России с Украиной, вызовы, стоящие перед Грузией и регионом.

Стороны акцентировали внимание на приоритетах безопасности и внешней политики Грузии и подчеркнули важность укрепления оборонных возможностей и национальной устойчивости в ответ на весь спектр угроз Грузии.

«Ираклий Бераия в беседе с гостем подчеркнул необходимость ускорить решение вопроса о вступлении Грузии в альянс», — говорится сообщении, которое было опубликовано Парламентом.

«Наша совместная работа защищает наш народ», — сказал помощник генерального секретаря после встречи с Ираклием Бераия. «Наше партнерство с Грузией еще никогда не было таким важным», — добавил он.

Ранее высокопоставленный представитель НАТО встретился с министром обороны Грузии Джуаншером Бурчуладзе и главой Службы государственной безопасности Григолом Лилуашвили.

Примечательно, что визит проходит на фоне командных учений НАТО-Грузия 22-24 марта, в которых принимают участие военнослужащие из более чем 20 стран.

