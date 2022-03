Член Цаленджихского Сакребуло от партии Гахария задержан по обвинению в мошенничестве

Служба государственной безопасности Грузии сообщила 28 марта, что член Сакребуло Цалендхиского муниципалитета от партии Георгия Гахария «За Грузию» Гела Абуладзе был задержан по обвинению «мошенничества в крупном размере» по предварительному сговору, в составе группы лиц.

По данным СГБ, задержанный находится под следствием по статьям 180 (2, «а» и 3 «б»), а также 341 Уголовного кодекса Грузии, которые предусматривают лишение свободы на срок от 6 до 9 лет.

По данным следственного ведомства, в первой половине 2020 года Гела Абуладзе связался с представителем мэра административной единицы села Эцери Цаленджихского муниципалитета и потребовал подделать документ, удостоверяющий право собственности на недвижимость для него и своих родственников, как будто на их имя была выдана территория фермы а участке т.н. «Лециминтие» и на прилегающих территориях для обустройства домашнего хозяйства.

По данным СГБ, представитель Мэрии подготовил фальшивые документы, удостоверяющие идентичность земли на имя указанных лиц, на основании которых они обманным путем зарегистрировали 100 083 квадратных метров 9 земельных участков на сумму 406 250 лари.

По заявлению СГБ, всем другим фигурантам дела также предъявлены обвинения.

Гела Абуладзе стал депутатом Цаленджихского муниципалитета после выборов в органы местного самоуправления в октябре 2021 года. На данный момент Грузинская мечта и Единое национальное движение имеют по 11 депутатов в Цаленджихском Сакребуло, состоящем из 27 человек, 3 — у партии За Грузию, 1 – у Лело и 1 независимый депутат.

Комментарий партии «За Грузию»

Задержание Гелы Абуладзе его товарищи по команде назвали «незаконным» и заявили, что его адвоката до сих пор не допустили к нему.

Депутат Парламента от партии «За Грузию» Михаил Даушвили заявил сегодня на брифинге в Парламенте, что Грузинская мечта «не свыклась» с проигравшими муниципальными выборами и «пытается изменить политическую ситуацию и выбор граждан посредством незаконных арестов, подкупа, саботаж муниципалитетов и т. д.».

По его словам, вместо решения стоящих перед страной рисков и «экономических угроз» правящая команда «по-прежнему борется за свои узкопартийные интересы».

По словам Даушвили, СГБ начала расследование дела в преддверии местных выборов 2021 года с целью «оказать давление на Гелу Абуладзе и его семью, чего они не смогли добиться».

«Наша команда сделает все возможное, чтобы предотвратить это незаконное задержание и освободить г-на Гелу Абуладзе», — добавил он.

