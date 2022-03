Страсбургский суд признал иск Саакашвили приемлемым

На слушаниях 1 марта Европейский суд по правам человека в Страсбурге постановил, что два иска, поданные бывшим президентом Грузии Михаилом Саакашвили против правительства Грузии, являются приемлемыми и дело перешло на этап рассмотрения по существу.

Саакашвили обратился в ЕСПЧ 27 января 2020 года. Он утверждал, что приговор, вынесенный Тбилисским городским судом 28 июня 2018 года по делу о нападении на бывшего депутата Парламента Грузии Валерия Гелашвили, основан на непроверенных доказательствах. По словам Саакашвили, решение суда нарушило статью 6 Европейской конвенции о правах человека (право на справедливое судебное разбирательство).

В другом иске, поданном 25 мая 2020 года, Саакашвили утверждал, что вынесенный ему 5 января 2018 года обвинительный приговор за помилование осужденных по делу об убийстве Сандро Гиргвлиани также основан на непроверенных доказательствах и снова нарушил статьи 6 и 7 Конвенции (Наказание исключительно на основании закона).

Саакашвили также отметил, что судье суда первой инстанции в деле о помиловании не хватало независимости и беспристрастности. По его словам, он не мог предвидеть, что помилование, являющееся его правом как главы государства, повлечет за собой уголовную ответственность.

В обоих случаях, по словам Саакашвили, власти намеревались использовать уголовно-правовую процедуру для политического преследования в его отношении, что нарушило статью 18 Конвенции (Пределы использования ограничений в отношении прав) в совокупности со статьями 6 и 7.

Позиции властей Грузинской мечты

Власти Грузии выступали против приемлемости этих дел по четырем причинам. Правительство Грузинской мечты утверждало, что Саакашвили не соблюдал шестимесячный срок, установленный статьей 35 Конвенции, в связи с делом о помиловании, поскольку он подал апелляцию в Страсбургский суд в мае 2020 года, через год после окончательного решения национального суда, принятого в мае 2019 года.

По заявлению властей, аргументы Саакашвили против грузинского судьи были необоснованными и недостаточными, чтобы поставить под сомнение беспристрастность судьи.

Что касается предполагаемого нарушения статьи 7 в отношении Саакашвили, правительство заявило, что Саакашвили судили не потому, что он воспользовался своим правом на помилование, а потому, что он злоупотребил этим правом, дав обещания, что помешало расследованию по делу об убийстве.

Правительство заявило, что в обоих заявлениях претензии Саакашвили о нарушении статьи 18 Конвенции не могут рассматриваться в совокупности со статьями 6 и 7. В то время как в статье 18 подчеркивается, что упомянутые ограничения прав и свобод, разрешенные Конвенцией, могут использоваться только в целях, для которых они предназначены, правительство считает, что статьи 6 и 7 носят «абсолютный» характер и не подлежат допустимым ограничениям.

Суд разделил протест правительства в связи со статей 18, хотя и не согласился с возражением по статье 35.

В постановлении также отмечается, что суд проинформировал правительство Украины, поскольку Саакашвили является гражданином Украины, о том, что он имеет право участвовать в судебном рассмотрении, но он не воспользовался этим правом. Грузинский судья Ладо Чантурия вышел из дела.

Михаил Саакашвили, который в настоящее время является гражданином Украины, покинул страну в 2013 году, после истечения своего президентского срока и через год после прихода к власти команды Грузинской мечты.

Михаил Саакашвили в 2018 году был признан судом виновным в помиловании осужденных по громкому делу Сандро Гиргвлиани и делу об избиении бывшего депутата Валерия Гелашвили. В общей сложности он приговорен к 6 годам лишения свободы.

Кроме того, бывшему президенту были также предъявлены обвинения в растрате бюджетных средств, разгоне акции протеста и вторжении на телеканал «Имеди» в ноябре 2007 года. Следствие также обвиняет его в незаконном пересечении границы.

Саакашвили отвергает все обвинения и считает их политически мотивированными.

Покинув Грузию, Саакашвили получил гражданство Украины и был губернатором Одесской области при президенте Порошенко. Позже Владимир Зеленский назначил его председателем Исполнительного комитета реформ.

Саакашвили был задержан в Грузии 1 октября 2021 года после возвращения на родину перед местными выборами.

