Цхинвальский «суд» не удовлетворил иски пяти кандидатов в «президенты»

«Верховный суд» оккупированного Цхинвальского региона отклонил иски пяти кандидатов в «президенты» против решения «избирательной администрации», которая отказала им в регистрации в качестве кандидатов на предстоящих «президентских выборах».

Как сообщает местное информационное агентство «Рес», «суд» отклонил иски «депутата» Давида Санакоева и недавно уволенного «министра обороны» Ибрагима Гасеева. Оба считались главными соперниками действующего лидера региона Анатолия Бибилова. «Суд» также отклонил иски художника Гено Каджаева, лектора университета Таймураза Тадтаева и Аслана Кутарова.

Еще один кандидат, Рустам Дзагоев, также подал иск против «избирательной администрации» в «суд», вопрос о котором в настоящее время ожидает рассмотрения.

После объявления «судом» решения некоторые оппозиционные каналы в Телеграм назвали действия Бибилова «попыткой силового захвата власти» и «дестабилизации ситуации в интересах Грузии».

Ранее, 21 февраля, «избирательная администрация» отказала в регистрации бывшему лидеру региона Эдуарду Кокойты.

Вчера Кокойты провел в Цхинвале митинг, на котором также присутствовал бывший «министр обороны» Гасеев и его сторонники, которые потребовали ареста членов комиссии, которых они обвинили в фальсификации списка подписей Гассеева.

Они также потребовали публикации документов для подачи иска в суд на Анатолия Бибилова, который, по их словам, не сдал экзамен по осетинскому языку.

«Моя главная цель — не вернуться к предвыборному марафону, а не допустить в нем участия Анатолия Бибилова. Пока он остается кандидатом в президенты, он просто не позволит нам провести честные выборы», — сказал Гасеев.

«Избирательная комиссия» оккупированного региона 15 марта зарегистрировала пять кандидатов и отказала в регистрации 12. В число зарегистрированных кандидатов входят Анатолий Бибилов; лидер партии «Нихас» Алан Гаглоев; бывший «депутат» Дмитрий Тасоев; действующий «депутат» Гари Мулдаров и «вице-спикер парламента» Александр Плиев.

