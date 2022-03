Гомелаури: Отказ в допуске журналиста «Дождя» в Грузию не был «политическим заказом»

Министр внутренних дел Грузии Вахтанг Гомелаури 17 марта, во время выступления в Парламенте в рамках министерского часа опроверг утверждения о том, что Михаилу Фишману, журналисту и ведущему критически настроенного к Кремлю телеканала «Дождь», было отказано во въезде в Грузию из-за его профессиональной деятельности.

Он также подчеркнул, что в то время, когда многие журналисты того же телеканала уже находятся в Грузии, нелогично называть поводом отказа Фишману во въезде в страну указанную причину.

По его словам, тогда остальным журналистам также должны были отказать во въезде в Грузию по такому же принципу.

По словам Вахтанга Гомелаури, у пограничников есть критерии, на основании которых они принимают решение о допуске конкретного человека в страну. По его словам, граждане многих стран, в том числе Германии и Великобритании, по разным причинам отправляли обратно.

«Я не могу себе представить, чтобы в мире существовал пограничник, который спрашивал бы визитера – извините, вы из оппозиции или позиции?», — добавил он.

6 марта Михаил Фишман заявил Грузинской службе Радио Свобода, что «очевидно, что меня не пустили, потому что я популярный в России журналист».

Давид Френкель, журналист другого СМИ Медиазона, критикующего политику Кремля, заявил, что 10 марта его не пустили в Грузию после 14-часового ожидания на границе.

