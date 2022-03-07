Министр экономики Леван Давиташвили. Фото: Министерство экономики
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Министр экономики опровергает информацию о чрезмерном наплыве граждан России

07/03/2022 - 18:47
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Министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили сегодня на брифинге ответил на обеспокоенность общественности по поводу чрезмерного притока российских граждан в Грузию из-за международных санкций, введенных против России в связи с ее вторжением в Украину.

Министр Давиташвили заявил, что в этом году в Грузию прибыло 20-25 тысяч российских визитеров, что почти соответствует цифре 2020 года. Однако конкретных подробностей об въехавших в страну министр не уточнил.

«Разговоры о том, что в Грузию приезжает большое количество (граждан России), и это содержит риски – это не так», — сказал Леван Давиташвили.

Он также не разделял призывов к дополнительным ограничениям для граждан России.

«Грузия — один из редких островов свободы в регионе», — сказал Давиташвили, добавив, что в Грузии в целом действует «открытый, либеральный» режим, в том числе с точки зрения торговли, чтобы «привлекать больше людей для деятельности».

«Если люди действительно бегут от режима и пытаются заниматься бизнесом в свободной среде, независимо от национальности… мы должны дать людям возможность вести бизнес правильно, легально и в соответствии с законом», — сказал он.

Напомнив об облегчении визового режима для граждан России в 2012 году Национальным движением, которое сегодня находится в оппозиции, Леван Давиташвили заявил, что мотивация решения тогдашней власти заключалась в том, чтобы показать демократичность и открытость нашей страны тем, кто не хочет «жить вместе с режимом».

Министр экономики подчеркнул, что действующее правительство придерживается такого же мнения. Он также подчеркнул, что правительство достигает своей цели по отношению граждан России и без выдачи виз с помощью механизма «контроля» и «фильтра».

Что касается граждан России, которые, вероятно, захотят перенести свой бизнес в Грузию, Леван Давиташвили заявил, что их деятельность будет возможна только в том случае, если они будут соответствовать грузинскому законодательству и требованиям международных санкций.

По его словам, МВД Грузии контролирует это «очень четко».

По данным Национальной службы статистики Грузии, в первом квартале 2020 года Грузию посетили в среднем 48,8 тысяч граждан России в месяц. В аналогичный период 2021 года этот показатель составил 2,6 тысячи.

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07/03/2022 - 18:47
32 1 minute read

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