Председатель Парламента Шалва Папуашвили. Фото: gd.ge
Новости

Глава Парламента Грузии опроверг обвинения Москвы по поводу биологического оружия

11/03/2022 - 20:54
1 1 minute read

Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили сегодня опроверг обвинения Москвы в адрес Исследовательского центра Лугара в Тбилиси относительно биологической войны.

В беседе с журналистами Шалва Папуашвили заявил, что Лаборатория Лугара «прозрачна и в этом отношении нет никаких знаков вопроса».

Он также подчеркнул, что подобное заявление Москвы не является ни «первым», ни «новым».

«Мы сейчас видим, в какой глобальной ситуации мы находимся, (в Украине) идет война и, следовательно, у сторон этой войны есть соответствующая информационная политика», — заявил глава Парламента.

По его словам, с учетом возросших рисков безопасности важно, чтобы «часть оппозиции занималась не тем, как тормошить эту страну, а чтобы все консолидировались вокруг власти».

«Задача властей Грузии — поддерживать мир в этой стране», — сказал он.

В последние дни министерства обороны и иностранных дел России выдвинули ряд обвинений в связи с биологическим оружием против США, Украины и Грузии.

«Россия, а не США, имеет давний и хорошо подтвержденный опыт применения химического оружия, в том числе при покушениях и отравлениях политических врагов Путина, таких как Алексей Навальный», — заявил вчера Государственный департамент США.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)

Tags
11/03/2022 - 20:54
1 1 minute read

მსგავსი/Related

Журналист «Медузы» говорит, что его не пустили в Грузию

11/03/2022 - 18:06

Цхинвальский КГБ заявляет, что Украина и США планируют применить ядерный боезаряд

11/03/2022 - 15:14

Тбилиси комментирует требование прокурора МУС о задержании трех бывших осетинских чиновников

11/03/2022 - 14:57

Москва призывает Абхазию и Южную Осетию меньше зависеть от России

11/03/2022 - 12:15
Back to top button