Военный парад в Москве. Фото: Reuters
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Цхинвальский КГБ заявляет, что Украина и США планируют применить ядерный боезаряд

11/03/2022 - 15:14
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«Комитет госбезопасности» оккупированного Цхинвальского региона 10 марта заявил, что Украина и США намерены применить в Украине ядерные боезаряды малой мощности и привлечь к ответственности за это Россию.

«КГБ» также отметил, что спецслужбы США уже поставили в Западную Украину соответствующее вооружение под предлогом поставки обычных вооружений по воздушному транспорту.

По заявлению комитета, эта информация была получена в ходе проверки фактов отправки добровольцев на войну в Украину из Грузии, США, Великобритании и других стран-членов НАТО.

Этим утверждениям предшествовали обвинения Минобороны и МИД России против США, Украины и Грузии по поводу применения биологического оружия.

«Россия, а не США, имеет давнюю и хорошо подтвержденную историю применения химического оружия, в том числе при покушениях и отравлениях политических врагов Путина, таких как Алексей Навальный», — заявил вчера Госдепартамент США.

Между тем, 27 февраля, через три дня после вторжения в Украину президент России Владимир Путин привел российские ядерные силы в «особую боевую готовность».

Однако Москва по-прежнему отвергает нападение на Украину, несмотря на то, что она разместила 200 000 военнослужащих на территории соседнего суверенного государства и атакует гражданские объекты, в том числе больницы и жилые дома.

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11/03/2022 - 15:14
17 1 minute read

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