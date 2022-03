Движение «Хма» требует национализации принадлежащих России стратегических активов

Левое движение «Хма» («Голос») требует национализации стратегических секторов Грузии, принадлежащих российскому государству и приближенным к нему олигархам, и срочной необходимости поиска альтернативных источников импорта.

По заявлению движения, эти стратегические активы включают в себя «наиболее важную часть энергетического сектора, месторождения природных полезных ископаемых, минеральные воды и другие ресурсы и активы, жизненно важные для населения Грузии».

Движение также отметило, что импорт пшеницы, муки и других продуктов первой необходимости «полностью» осуществляется из России. «Результатом неспособности нынешних или прошлых деловых и политических элит Грузии является своего рода безрассудная капитуляция нашей экономики», — говорится в заявлении движения.

Согласно тому же заявлению, в то время, когда такая ситуация является для многих чиновников и бизнесменов «ямой ячменя для легкого обогащения», в свете нынешней геополитической катастрофы каждому из нас приходиться жить подорожавшей жизнью».

Говоря о нападении России на Украину, движение отмечает, что зависимость от российской экономики является «не только этическим вопросом, но и напрямую вопросом национальной безопасности».

«Грузия, как и Украина, сталкивается с постоянной агрессией со стороны действующей в нашем регионе периферийной империи – путинской России. Рычаги воздействия России на постсоветском пространстве подразумевает как прямую военную агрессию, так и экономическое влияние», — говорится в заявлении.

Движение также заявило, что «население Грузии непреднамеренно косвенно финансирует ракеты и пули, выпущенные войсками Путина по украинским городам и населению, за счет ежедневного потребления жизненно важных продуктов или услуг».

Согласно недавнему исследованию, опубликованному НПО «Международная прозрачность – Грузия», более чем 7000 компаний, зарегистрированных в Грузии, полностью или частично принадлежат компания и/или гражданам Российской Федерации, зарегистрированным в Грузии.

Согласно тому же документу, «крупные российские компании представлены во всех отраслях экономики Грузии, включая энергетику, тяжелую и легкую промышленность, транспортную инфраструктуру, финансовый сектор, коммуникации, игорный бизнес, рестораны и гостиницы».

В документе указано, что российской компании «Интер РАО» принадлежит 75% акций единственной в Тбилиси распределительной компании «ТЭЛАСИ», а также ГЭСы — Храми ГЭС I и Храми ГЭС II, которые выработали 3,6% электроэнергии, выработанной в Грузии в 2020 году.

Также российская компания владеет долями в компании, которая управляет двумя относительно небольшими ГЭС — Ларси ГЭС и Шилда ГЭС.

«Международная прозрачность – Грузия» также установила, что граждане России являются бенефициарными владельцами золотодобывающей и меднодобывающей компании страны — Rich Metals Group, а также IDS Borjomi.

Согласно тому же исследованию, на российскую продукцию приходилось 94% всего импорта пшеницы в Грузию.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)