По данным Международной прозрачности, экономическая зависимость Грузии от России усилилась в 2021 году

Неправительственная организация «Международная прозрачность – Грузия» пояснила в опубликованном сегодня докладе, что после снижения экономической зависимости от России из-за пандемии в 2020 году она снова увеличилиась в 2021 году.

В организации заявили, что, несмотря на растущую зависимость, она еще не достигла допандемического периода.

«Международная прозрачность – Грузия» подчеркивает, что зависимость от России в сфере торговли, туризма и денежных переводов несет в себе угрозу.

По данным организации, в прошлом году Грузия получила из этих направлений до 1,3 миллиарда долларов доходов, что равно 6,7% ВВП страны.

В отчете докладе, что в 2021 году Россия была крупнейшим торговым партнером Грузии после Китая по объему экспорта. При этом экспорт увеличился на 38% по сравнению с предыдущим годом и составил 610 млн долларов США, что выше допандемического периода.

Согласно документу, первое место по экспорту на российский рынок заняли ферросплавы на сумму 172 млн долларов США.

Согласно докладу, экспорт вина по-прежнему сильно зависел от российского рынка. На российский рынок приходилось 55% экспорта грузинского вина, что «несет в себе политические риски». В этом контексте организация назвала эмбарго, введенное Россией в отношении Грузии в 2006 году, и дискуссию о запрете ввоза грузинского вина в российской Думе в связи с антиоккупационными митингами в Тбилиси в 2019 году.

По заявлению «Международной прозрачности – Грузия», в 2021 году Россия была на втором месте после Турции по импорту. В прошлом году в Грузию было импортировано продукции на сумму более 1 миллиарда долларов США, что превышает показатель допандемического периода 2019 года на 51 миллион долларов США.

Согласно документу, импорт пшеницы занимает важное место среди продукции, ввозимой из России. В 2021 году 94% импортируемой пшеницы поступило из России.

Импорт природного газа из России также значительно увеличился, составив 23,1% от общего объема импорта природного газа в 2021 году. В 2018 году этот показатель составлял 2,8%.

Что касается денежных переводов, согласно документу, доля денежных переводов из России сокращается, хотя она остается «значительным источником» доходов населения Грузии.

Согласно документу, в 2021 году из России в Грузию было переведено 411 млн долларов США, что составило 17,5% от общего объема денежных переводов, полученных Грузией из-за рубежа. В 2019 году этот показатель составлял до 25%.

Согласно докладу, в 2021 году в Грузию въехало 213 тысяч посетителей из России, что составляет 11,3% от общего числа посетителей. Несмотря на рост числа посетителей из России, из-за пандемии он отстал от показателя 2019 года на 86%.

По заявлению организации, более 7 000 компаний, зарегистрированных в Грузии, полностью или частично принадлежат компаниям и/или гражданам Российской Федерации.

Из них 1 230 компаний были зарегистрированы с 1995 по 2012 год, а до 5 500 — в 2013-2020 годах. В 2018 году было зарегистрировано рекордное количество новых компаний — около 1 200.

Эти компании представлены во всех секторах экономики Грузии, включая энергетику, тяжелую и легкую промышленность, транспортную инфраструктуру, финансовый сектор, связь, игорный бизнес, рестораны и гостиницы.

В качестве примеров в докладе названы следующие компании — «АйДиЭс Боржоми», «Вион Джорджия» («Билайн»), «Лукойл-Грузия», «Яндекс Такси» и другие.

По информации «Международной прозрачности», в 2011-2021 годах российские компании получили контракты на сумму до 590 млн лари посредством государственных закупок.

Публикации доклада «Международной прозрачности» предшествовало заявление премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили о том, что страна не присоединится к международным санкциям, введенным против России в связи с вторжением в Украину. По словам премьер-министра, это напрямую отразится на доходах граждан и ударит по торговле, туристическому сектору и денежным переводам из зарубежных стран.

