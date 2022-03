Оппозиция комментирует отзыв Киевом посла из Тбилиси

За отзывом посла Украины из Тбилиси президентом Владимиром Зеленским в связи с отказом правительства Грузии на принятие чартерного рейса и отправку добровольцев этим рейсом в Украину, а также из-за «аморальной позиции» относительно санкции против России, последовала резкая критика со стороны грузинской оппозиции в адрес властей Грузии.

Ниже приведены оценки оппозиционных политиков по поводу решения президента Украины:

Леван Хабеишвили — Единое национальное движение: «Это полная катастрофа, которая сейчас происходит… Скажите, кроме России и Белоруссии, еще откуда отозвала истерзанная войной Украина своего посла? Неужели вам не стыдно? Как вы вообще покрываете этого позорного Гарибашвили? Или вместо того, чтобы сегодня вы тоже судили бы заявления вашего премьер-министра, попытались прикрыть его… Украину в это время бомбят… Считаете, что ракеты, направленные на украинских детей, не нацелены на наших детей? Думаете, что когда убивают украинцев, то не убивают наших братьев, и вы думаете, вот давайте (сядем) в кусты, а дальше что? Вы действительно думаете, что у кого-то должна быть причина вторгнуться сюда? Путину не нужны никакие причины, чтобы войти сюда, а когда мы останемся одни, отвергнутые от цивилизованного мира, то тогда действительно наступит «трындец» для нас, говоря на вашем же языке… Сейчас мы должны стоять рядом с цивилизованным миром, рядом с Украиной, мы должны выражать солидарность».

Саломе Самадашвили – Лело за Грузию: «Государство Украина приняло беспрецедентное решение и Грузия вслед за Россией стала государством, откуда Украина отозвала чрезвычайного и полномочного посла для консультаций. Я хочу объяснить общественности, что означает это решение на дипломатическом языке — оно означает, что власти Украины считают, что нынешняя власть Грузии своей политикой не только не помогает украинскому государству, а способствует военной интервенции России и выполнению задач войны, которая заключается в упразднении Украинского государства».

Хатуна Самнидзе — независимый депутат: «Буквально несколько минут назад посол Украины был отозван для консультаций, потому что ваш премьер (Грузинской мечты) сделал пророссийские заявления. Ваш премьер преградил путь нашим добровольцам и даже не делал пояснений… Представляю себе, в какой вы состоянии, когда вам трудно, переходите на мат, не называйте нас мол пророссийскими и предателями, а в это время ваш премьер… открыто, прямо говорит – никто не может закончить войну, санкции не работают… Война мол там, а тут у меня свои дела. Вот в такое состояние поставила сегодня эта власть нашу страну…».

Элене Хоштария — Дроа: «Сегодня весь мир стоит на хорошей стороне этой линии правды. Всего две страны в мире, которые стоят на стороне зла, это Россия и Беларусь. Сегодня к списку этих стран добавилась Грузия… Оскорбляя наше общество, абсолютно нелегитимное правительство заявило, что мы даже не будем отправлять врачей на линию фронта. В Украине гибнут дети и женщины… Критически важно получить медицинскую помощь, чтобы туда прибыли волонтеры. Это общая борьба за мир во всем мире. В это время, за нашей спиной, наше правительство заявляет, что мы на стороне зла».

