Оппозиция и активисты требуют закрыть воздушное пространство для России и запретить кремлевские СМИ

На фоне крупномасштабного вторжения России в Украину несколько оппозиционных партий и активистов в Грузии призвали власти страны закрыть воздушное пространство для России и запретить вещание прокремлевских каналов в стране.

Председатель оппозиционного Единого национального движения Ника Мелия заявил 28 февраля, что от имени грузинского народа правительство Грузии должно присоединиться к решению ЕС о закрытии воздушного пространства для России.

Говоря о запрете СМИ, Мелия сказал, что «российские пропагандистские СМИ» нарушают «свободу и достоинство нашей страны». Он обвинил правительство Грузии в бездействии в ответ на вторжение России и с точки зрения поддержки Украины.

Лидер партии «Лело» Мамука Хазарадзе обратился к телекоммуникационным компаниям «Магти» и «Силкнет» с призывом либо установить высокую коммерческую цену за «российские пропагандистские каналы», либо вообще отключить их вещание.

Он призвал компании принять решение в то время, когда «правительство тако капитулянтское».

Однако партия воздержалась от призыва к закрытию воздушного пространства. Депутат Саломе Самадашвили заявила сегодня, что депутаты должны сначала обсудить этот вопрос, поскольку Грузия должна взвесить влияние, которое такое решение окажет на соседнюю Армению.

Также сегодня депутат от партии «Стратегия Агмашенебели» Паата Манджгаладзе заявил, что его партия и республиканцы официально обратятся к Национальной комиссии по коммуникациям Грузии с призывом прекратить «вещание российских пропагандистских каналов», поскольку они содержат «признаки информационной войны».

Общественное движение «Позор», которое является соорганизатором массовых митингов в поддержку Украины, вчера озвучило три требования к митингующих. Это: закрытие воздушного пространства для российских самолетов; прекращение вещание «российских пропагандистских СМИ»; начало переговоров о санкциях.

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили неоднократно заявлял, что Грузия не присоединится к международным санкциям против России.

