Путин утверждает, что Россия не планирует восстанавливать империю

Президент России Владимир Путин заверил своего азербайджанского коллегу Ильхама Алиева, посетившего Кремль, что Россия не планирует восстанавливать империю в ее прежних границах.

Заявлению Путина днем ранее предшествовало его речь, длившаяся один час, которая была посвящена признанию независимости Донецка и Луганска, и в которой он поставил под сомнение суверенитет Украины и обвинил коммунистов в распаде исторической России, известной как СССР.

«После распада Советского Союза Россия признала все новые геополитические реалии и, как Вы знаете, активно работает над укреплением нашего взаимодействия со всеми странами, независимыми государствами, возникшими на постсоветском пространстве», — сказал он.

«Даже в острых, очень острых ситуациях, которой является, скажем, нагорно-карабахское урегулирование, мы всегда действовали очень аккуратно, исходя из интересов всех вовлечённых в этот процесс государств, — сказал он.

Он также отметил, что Организация Договора о коллективной безопасности, которая помогла правительству Казахстана подавить кровавые протесты в январе, показала, что «Россия только поддерживает суверенитет наших соседей, всячески укрепляет его».

Однако Путин также заявил, что «после государственного переворота на Украине такого уровня и качества взаимодействия с Украиной мы не видим, оно исчезло. Хочу подчеркнуть: именно после госпереворота и незаконного захвата власти теми, кто это сделал».

«Мы так и намерены действовать дальше в отношении всех наших соседей», — сказал Путин, добавив, что «с Украиной другая ситуация».

По его словам, причина этого в том, что Украина «используется третьими странами для создания угроз в отношении самой Российской Федерации».

Вчера вслед за признанием Донецка и Луганска российские войска по приказу Путина вошли в обе оккупированные области.

Ранее, в марте 2014 года, Россия аннексировала Крым.

Вчера вечером грузинские официальные лица осудили признание Донбасса и заявили, что Москва повторяет сценарий, испытанный в Грузии в 2008 году.

В 2008 году Россия признала независимость Абхазии и Цхинвальского региона вскоре после пятидневной российско-грузинской войны в августе.

