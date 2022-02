Глава Парламента Грузии находится с визитом в Великобритании

Председатель Парламента Грузии Шалва Папуашвили 8-11 февраля находится с визитом в Соединенном Королевстве, где 9 февраля встретился со спикерами Палаты лордов и Палаты общин Джоном Макфоллом и Линдси Хойл.

Как сообщает пресс-служба Парламента Грузии, в ходе встречи со спикером Палаты лордов стороны обсудили сотрудничество между двумя странами и подчеркнули важность укрепления парламентских связей.

Также на встрече с Линдси Хойл 9 февраля председатели обсудили сотрудничество между Грузией и Великобританией, в том числе в сфере обороны, а также обстановку безопасности в Грузии и Черноморском регионе.

После встречи Папуашвили заявил, что на встрече речь шла о ситуации в Украине, «твердой поддержке» Парламентом Грузии Украины и принятой Парламентом резолюции.

Со своей стороны Линдсей Хойл отметила, что важно обменяться мнениями по существующим угрозам – «вопросам, которые нас объединяют», а также обсудить в свете текущих событий, как Грузия и Великобритания могут помочь друг другу.

На встрече с председателем Комитета Палаты общин по иностранным делам Томом Тугендхат Шалва Папуашвили акцентировал внимание на внешнеполитических приоритетах Грузии и прогрессе в евроатлантической интеграции. Спикер Парламента Грузии также подчеркнул важность принятия политического решения в направлении присоединения к евроатлантическим структурам.

Шалва Папуашвили также выразил надежду, что Соединенное Королевство продолжит консолидировать международную поддержку вопросов, связанных с Грузией, в контексте действий России против Тбилиси и региона в целом.

Во время встречи с председателем Комитета по обороне Палаты общин Тобиасом Эллвуд и другими членами комитета Шалва Папуашвили подчеркнул важность участия Соединенного Королевства в развитии потенциала кибербезопасности Грузии.

Глава Парламента Грузии также встретился с председателем всех партийных групп, работающих по вопросам Грузии в парламенте Соединенного Королевства, Джонатаном Джаногли.

Позже в тот же день Шалва Папуашвили встретился с советником премьер-министра Бориса Джонсона по внешней политике Дэвидом Куэрри. «Мы рассказали ему о наших взглядах на риски, которые ситуация вокруг Украины представляет для Грузии и как это может повлиять на безопасность нашей страны», — отметил спикер Парламента Грузии.

В ходе визита Шалва Папуашвили также встретился с представителями Британского исследовательского центра – The Royal United Services Institute.

В ходе визита председатель Парламента Грузии также встретится с парламентским секретарем Казначейства Крисом Хитоном-Харрисом, а также главой Лондонской торговой палаты Ричардом Берджем и исполнительным директором Вестминстерского фонда за демократию Энтони Смит.

Вместе с главой Парламента в Соединенном Королевстве также находятся председатель и заместитель председателя Комитета по иностранным делам Парламента Грузии Николоз Самхарадзе и Георгий Хелашвили, председатель Аграрного комитета – Нино Цилосани; Депутат от партии Стратегия Агмашенебели Теона Акубардия.

