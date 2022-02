Назначены новые руководители Департамента полиции Аджарии и Городского управления Батуми

Назначены новые руководители Департамента полиции Автономной республики Аджария и Городского управления Батуми.

На должность начальника Департамента полиции Аджарии назначен Григол Беселия, который сменил на этом посту Автандила Галдава, занимавшего эту должность с февраля 2021 года.

До перехода на работу в Аджарию Беселия работал начальником Ваке-Сабурталинского управления Департамента полиции Тбилиси МВД Грузии. В 2013 году он также занимал должность начальника Главного регионального управления ВД в Самегрело-Земо Сванети.

Пост начальника Батумского городского управления занял Ираклий Дгебуадзе. Он сменил Хвичу Кадагидзе, который работал на этой должности с прошлого года.

До сих пор Ираклий Дгебуадзе был начальником II отдела полиции Главного управления Старого Тбилиси Тбилисского управления полиции.

Где продолжают работу Автандил Галдава и Хвича Кадагидзе, пока неизвестно. МВД не уточняет информацию.

Как сообщает издание «Батумелеби», Галдава занял должность Григола Беселия в Тбилиси.

