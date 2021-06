Грузия подписала соглашение на 483 миллиона евро с Французским агентством развития

Грузия и Французское агентство развития (AFD) подписали 10 июня в Тбилиси соглашение о партнерстве по Программе сотрудничества на 2021-2023 годы, согласно которому, к 2024 году Грузия получит 483 миллиона евро в виде грантов и кредитов, а также технической помощи.

По сообщению Посольства Франции в Грузии, инвестиции будут направлены в следующие четыре основных сектора: управление водными ресурсами, ирригация, сельское хозяйство; урбанистское развитие и транспортные связи; энергетика; социальное обеспечение и здравоохранение.

Соглашение в присутствии премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили и посла Франции в Грузии Диего Коласа подписали министр финансов Грузии Лаши Хуцишвили и региональный директор по Евразии Французского агентства развития Сесиль Купри.

По словам Ираклия Гарибашвили, 33 миллиона евро Грузия получит в качестве гранта. «С тех пор, как агентство открыло свой региональный офис в 2017 году, наше сотрудничество еще больше укрепилось и расширилось», — добавил он.

«(Соглашение) выражает наше желание установить надежное и долгосрочное партнерство для содействия справедливому и устойчивому развитию в стране», — сказала региональный директор по Евразии Французского агентства развития Сесиль Купри.

