В порту Поти открыт новый морской терминал «PACE Group»

Грузино-американская транспортная компания «Пейс Группы» («PACE Group») открыла новый многофункциональный морской терминал в порту Поти на Черноморском побережье Грузии.

По сообщению «Пейс Группы», общая стоимость проекта составляет 120 миллионов долларов США. Благодаря проекту в год можно будет проводить дополнительно 2,5 миллиона тонн грузов, что почти вдвое превышает текущий годовой оборот компании.

Строительство терминала началось в 2020 году и на сегодняшний день в его строительство вложено 93 миллиона долларов США. Корпорация частных инвестиций США (OPIC) предоставила «Пейс Группе» кредит в размере 50 миллионов долларов США на строительство терминала.

Выступая на официальной церемонии открытия 29 января, премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал терминал «чрезвычайно важным проектом» для региона.

Говоря о важности финансовой поддержки США, премьер-министр подчеркнул, что это «еще одно выражение того, что Грузия является привлекательной страной для иностранных инвестиций и что это страна с самым большим транзитно-транспортным потенциалом в регионе».

Посол США Келли Дегнан, которая также присутствовала на церемонии, приветствовала реализацию проекта, назвав его примером «огромного успеха» Грузии, а также сотрудничества между Грузией и США.

Дегнан отметила, что новый терминал предоставляет Грузии «прекрасную возможность» стать транспортным узлом Восток-Запад и облегчить доставку товаров из Центральной Азии в Европу.

Проект нового морского терминала предусматривал размещение терминала на 25 га земли, а также углубление морского дна до 12 метров, что позволит порту принимать суда грузоподъемностью до 50 000 тонн.

Основанная в 1992 году «Пейс Группа» является крупнейшей транспортной компанией в Грузии. Она включает в себя судоходные агентства, брокерские компании, логистические и контейнерные службы, компании по оперированию причалами и терминалами. В группе работает более 1000 человек. Компания управляет восемью причалами и терминалом «Pace» в порту Поти.

