Народный защитник Грузии находится с визитом в Страсбурге

Народный защитник Грузии Нино Ломджария 25-27 января посещает Страсбург, где встречается с руководителями различных структур и правозащитниками Совета Европы, которым предоставит информацию о ситуации с правами человека в Грузии.

В центре внимания встреч будут вопросы правосудия, медиа-среды, равенства и других демократических процессов.

Омбудсмен уже встретилась с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович, председателем Венецианской комиссии Клэр Бази Малори и исполнительным секретарем Комитета против пыток (КПП) Режисом Бриллатом.

Во время встречи с комиссаром Совета Европы по правам человека Дуней Миятович 25 января Нино Ломджария подчеркнула важность поддержки комиссаром правозащитников и представителей СМИ. По данным Офиса народного защитника, «давление и нападения на эти группы усилились в последние годы».

В разговоре также коснулись упразднения института Государственного инспектора, а также конституционного иска народного защитника, которым омбудсмен просит признать неконституционным решение, принятое Парламентом Грузии 30 декабря 2021 года.

Согласно той же информации, народный защитник подчеркнула необходимость наблюдения за соблюдением прав человека на оккупированных территориях.

26 января Нино Ломджария и новоизбранный председатель Венецианской комиссии Клэр Бази Малори обсудили проблемы, стоящие перед Аппаратом омбудсмена и независимыми правозащитными институтами.

В тот же день во время встречи с исполнительным секретарем Комитета против пыток Режисом Бриллатом народный защитник Грузии рассказала о проблемах в пенитенциарных учреждениях, а также предоставила информацию о деятельности медицинского консилиума, созданного для мониторинга состояния здоровья находящегося в заключении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

Нино Ломджария обсудила положение задержанных в оккупированной Абхазии и Цхинвальском регионе и попросила комитет поставить на повестку дня вопрос наблюдения за закрытыми учреждениями на оккупированных территориях Грузии.

В ходе визита также запланированы встречи народного защитника с генеральным секретарем Совета Европы Марией Пеинович Бурич, а также с председателем Европейского суда по правам человека Робертом Спано.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)