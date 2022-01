Посол США говорит о задержке развития институтов в Грузии

В своем выступлении по случаю 30-летия установления дипломатических отношений между США и Грузией, посол США Келли Дегнан рассказала о двустороннем стратегическом партнерстве, сотрудничестве в сфере безопасности и исторических отношениях, в то же время она затронула также вопрос развития институтов Грузии.

Посол США заявила, что, хотя «наше видение на следующие 30 лет и далее оптимистично», существуют вызовы, которые необходимо решать сегодня. Среди этих вызовов она назвала политические, правовые и управленческие институты Грузии, которые «все еще недостаточно развиты и неспособны соответствовать демократическим идеалам, чему еще больше препятствует крайне предвзятая и поляризованная политическая среда».

«Как мы видели в последнее время на примере многих стран, беспристрастные демократические институты являются лучшей защитой от автократических тенденций и тех, кто делает почти все для сохранения власти», — сказала она, добавив, что «история Грузии показывает, что эти недальновидные тенденции невероятно опасны и ставят под угрозу прогресс, который был достигнут за последние 30 лет».

По словам посла, экономика Грузии не в состоянии предложить адекватные экономические возможности, чтобы «многие талантливые граждане не покидали страну».

На фоне этих вызовов посол отметила, что «автократический Кремль твердо намерен использовать свою широкую власть для разжигания замешательства и углубления разногласий, направленных на подрыв суверенитета, единства и стабильности Грузии».

Она также заявила, что народ Грузии нуждается в «единстве и стойкости против внешних врагов», особенно в свете оккупации Россией Абхазии и Цхинвальского региона.

По словам посла США, хотя в Грузии было осуществлено «много важных реформ», слышны призывы к еще большему количеству реформ, чтобы «поддержать искру построения современной, процветающей, инклюзивной страны на прочном фундаменте уникальной культуры, веры и традиций Грузии».

Заявление посла о защите от авторитарных тенденций вызвало разную реакцию грузинских политиков. По мнению оппозиции, это было намеком в адрес властей Грузинской мечты.

В ответ на это депутат от Грузинской мечты, председатель парламентского Комитета по процессуальным вопросам и правилам Ираклий Кадагишвили заявил, что «автократия в Грузии не может быть установлена, не будет установлена».

«В Грузии нет никакой автократии и тирании», — сказал он, подчеркнув, что кто бы что ни говорил, он будет отстаивать эту позицию.

Депутат заявил, что «российская агрессия должна преодолеваться коллективной взаимопомощью, экономическая ситуация должна двигаться вперед при постоянном развитии демократических институтов».

