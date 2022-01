Давид Залкалиани находится с визитом в Литве

Вице-премьер, министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани посещает Литву 19-21 января, где уже провел встречи с президентом Литвы Николасом Науседа, первым дипломатом страны Габриэлюсом Лансбергисом и спикером Сейма Викторией Чмилите-Нильсен.

Визит Залкалиани проходит на фоне обострения отношений между западными государствами и Россией в связи с наращиванием последней военной мощи в Украине и вокруг нее, а также требований к НАТО отказаться от своего обещания о том, что Грузия и Украина в конечном итоге станут ее членами.

По заявлению МИД Грузии, во время встречи с президентом Литвы Давид Залкалиани обсудил текущую обстановку в сфере безопасности, продолжающийся диалог с Россией и устремления Грузии и Украины. При этом стороны подчеркнули важность координации с НАТО, США и другими партнерами в свете текущих событий.

Согласно тому же сообщению, министр иностранных дел Грузии проинформировал президента Науседа о ситуации в оккупированных регионах Грузии и подчеркнул незаконные действия Российской Федерации, «которые оказывают тяжело отражаются как на гуманитарной обстановке, так и на безопасности».

Как сообщили в Администрации президента Литвы, Николас Науседа заявил Давиду Залкалиани, что его страна продолжает поддерживать евроатлантические устремления Грузии, но отметил, что успех и скорость в этом направлении будут зависеть от эффективного проведения реформ и политической стабильности в стране.

Отметив, что декабрьский саммит Восточного партнерства должен стать сильным импульсом для Грузии, президент Науседа подчеркнул необходимость продолжения реформ для укрепления демократии и институтов Грузии, а также судебной системы.

По сообщению МИД Грузии, на встрече 19 января министры иностранных дел Грузии и Литвы подтвердили общую позицию партнеров о том, что решение альянса о политике открытых дверей НАТО не будет пересмотрено. Они также обсудили текущие процессы в регионе Южного Кавказа и повестку дня интеграции Грузии в ЕС.

После встречи Давид Залкалиани заявил, что главной целью западных союзников является деэскалация ситуации, поиск компромисса с Россией, а не «в отношении четких красных линий, которые определены». «Эти красные линии — суверенитет и территориальная целостность Грузии и Украины, а также наша свободная воля выбирать союзы в сфере безопасности», — добавил он.

Параллельно с поддержкой цели углубления интеграции с Евросоюзом и НАТО министр иностранных дел Литвы сказал своему грузинскому коллеге, что «амбициозная» заявка Грузии на членство в ЕС в 2024 году требует «много домашней работы».

«Мы призываем Грузию продолжить проведение комплексных реформ», — сказал литовский дипломат, подчеркнув важность объединения всех политических сил, а также постановки интересов государства и его народа на первое место.

По словам министра Ландсбергиса, достигнутое 19 апреля соглашение при посредничестве ЕС, из которого Грузинская мечта вышла в одностороннем порядке через несколько месяцев после его подписания, остается «важным для достижения консенсуса и будущего успеха процесса реформ в стране».

По сообщению МИД Грузии, 20 января в ходе встречи с Викторией Чмилите-Нильсен Давид Залкалиани обсудил вопрос двустороннего сотрудничества между парламентами двух стран и реализацию Соглашения об ассоциации Грузия-ЕС.

Перед отъездом в Вильнюс Давид Залкалиани 17-18 января посетил Брюссель, где встретился с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом и постоянными представителями союзников.

