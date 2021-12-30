Колючая проволока около Цхинвальского региона/Южной Осетии. Фото: Яна Корбезашвили/Civil.ge / Civil.ge
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Цхинвали освободил двух граждан Грузии, задержанных у линии оккупации

30/12/2021 - 18:35
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Служба государственной безопасности Грузии сообщила 30 декабря, что два гражданина Грузии, которых незаконно задержали вчера российские оккупационные войска недалеко от линии оккупации Цхинвали, возле села Гремисхеви Душетского муниципалитета, освобождены.

По данным СГБ, для освобождения незаконно задержанных граждан Грузии была активирована «горячая линия», а центральное правительство использовало все другие механизмы, находящиеся в его распоряжении. Информация также постоянно предоставлялась сопредседателям Женевских международных дискуссий и международным партнерам.

«Российские оккупационные силы несут полную ответственность за деструктивные действия на оккупированных территориях и вдоль линии оккупации», — заявила Служба госбезопасности Грузии.

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30/12/2021 - 18:35
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