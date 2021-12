МИД Украины призывает Тбилиси не подвергать опасности жизнь Саакашвили

МИД Украины призвал власти Грузии «относиться с уважением» к находящемуся в заключении Михаилу Саакашвили и «не допускать действий, несущих угрозу его жизни и здоровью». Незадолго до заявления Специальная пенитенциарная служба Министерства юстиции Грузии пыталась вернуть экс-президента из Горийского военного госпиталя в Руставскую тюрьму.

28 декабря Министерство иностранных дел Украины заявило, что попытка властей перевести Саакашвили, ныне гражданина Украины, была «неправильной». В министерстве заявили, что состояние здоровья заключенного не позволяет ему вернуться в тюрьму, поскольку он нуждается в дальнейшей реабилитации. По той же информации, Пенитенциарная служба заранее не оповестила адвокатов Саакашвили о его переводе.

Согласно заявлению, Киев продолжает работать над возвращением Саакашвили в Украину, чтобы он мог пройти дальнейшее лечение и реабилитацию. «Необходимость такого шага очевидна», — заявили в МИД Украины.

Киев в очередной раз повторил свою позицию, что грузинская сторона должна позволить украинским врачам посещать Саакашвили и обследовать его.

В МИД Украины также отметили, что украинские дипломаты продолжают следить за ситуацией в Грузии и ведут постоянный диалог с властями Грузии и адвокатами Саакашвили.

Бывший президент Михаил Саакашвили с 19 ноября проходит лечение в Горийском военном госпитале после 50-дневной голодовки. 27 декабря он заявил, что отказался от перевода из Горийского военного госпиталя в Руставскую тюрьму Рустави предположительно против его воли.

Адвокаты Саакашвили заявили, что решение о выписке Саакашвили из больницы было принято по рекомендации врача Военного госпиталя и что ни члены медицинского консилиума, ни группа экспертов при омбудсмене не говорили, что реабилитация бывшего президента завершена.

Специальная пенитенциарная служба пояснила в заявлении, опубликованном 28 декабря, что «на основании закона» решила перевести Михаила Саакашвили из больницы после того, как медперсонал решил выписать его из больницы. Согласно заявлению, Михаил Саакашвили не подчинился «законному требованию» сотрудников Пенитенциарной службы о переводе в Руставскую тюрьму, на почве волнения у него отмечалось изменение давления, из-за чего Пенитенциарная служба отложила его перевод, и он временно остается в Военном госпитале.

Саакашвили, который тайно прибыл в Грузию в конце сентября, был арестован 1 октября, за день до местных выборов. Он был осужден заочно по двум делам. Ему также предъявлены обвинения еще по трем делам. Бывший президент отрицает все обвинения и называет их политически мотивированными.

