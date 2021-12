Председатель Абашского Сакребуло подал в отставку

Новоизбранный председатель Сакребуло Абашского муниципалитета Леван Макалатия объявил сегодня об уходе в отставку, но не объяснил причину своего ухода.

В разговоре с телекомпанией «Формула» Макалатия отрицал какие-либо разногласия в команде Грузинской мечты.

Макалатия отметил, что исчерпал себя как председатель горсовета, приняты поправки к бюджету на 2021 год, также утвержден бюджет 2022 года и комиссии, и после этого покидает пост.

В 2017-2021 годах Макалатия был мэром Абашского муниципалитета. Он попал в Сакребуло по списку Грузинской мечты в результате выборов самоуправления 2021 года и 3 декабря был избран председателем.

Согласно закону, обязанности председателя будет исполнять первый заместитель Макалатия.

Грузинская мечта имеет 18 мест в Абашском Сакребуло, которое состоит из 30 человек, Единое национальное движение — 8 мест, партия бывшего премьер-министра Георгия Гахария – за Грузию – 2 места, Гирчи – больше свободы — 1, Лейбористская партия — 1.

