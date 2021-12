Служба статистики: ВВП страны в третьем квартале вырос на 9,1%

Согласно предварительным данным Национальной службы статистики Грузии, которые были опубликованы 20 декабря, в третьем квартале 2021 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года валовой внутренний продукт (ВВП) страны увеличился на 9,1% и составил 16 миллиардов лари.

При этом дефлятор ВВП вырос на 9,4%.

По данным Службы статистики, в отчетном периоде значительный вклад в рост ВВП внесли следующие отрасли: поставка электроэнергии, газа, пара и кондиционирование воздуха — 78,8%; Деятельность по размещению гостей и доставка еды — 49,8%; Искусство, развлечения и отдых — 48,1%; Транспорт и складирование — 29%; Деятельность в сфере здравоохранения и социального обеспечения — 23,8%; Финансовая и страховая деятельность — 20,3%; Перерабатывающая промышленность — 7,3%.

За тот же период снижение наблюдалось в следующих секторах: строительство (-29,7%), образование (-7,8%), сельское хозяйство, лесное и рыбное хозяйство (-2,9%), государственное управление и оборона; Обязательное социальное страхование (-3,9%).

Скорректированные данные о росте ВВП будут опубликованы 15 ноября 2022 года.

