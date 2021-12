Правительство представило окончательную версию проекта бюджета на 2022 год

Правительство Грузии 6 декабря представило окончательную, скорректированную версию проекта Государственного бюджета на 2022 год. Документ уже отправлен в Парламент и должен быть одобрен законодателями до конца этого года.

Согласно проекту бюджета, доходы в 2022 году должны составить 19,36 миллиарда лари (6,24 миллиарда долларов), что на 1,43 миллиарда лари (0,5 миллиарда долларов) больше по сравнению с 2021 годом. Что касается общих расходов, они составят 19,17 млрд лари (6,17 млрд долларов США). В 2021 году этот показатель составляет 19,5 млрд лари (6,12 млрд долларов США).

Согласно проекту бюджета, в следующем году поступления от налогов должны составить 13,42 млрд лари (4,34 млрд долларов США), доходы от грантов — 341,8 млрд лари (100,5 млрд долларов США), прочие доходы — 795 млн лари (257,1 млн долларов США). Правительство также планирует взять кредит в размере 4,4 миллиарда лари (1,4 миллиарда долларов).

В 2022 году правительство Грузии прогнозирует рост экономики на уровне 6%. В 2021 году этот показатель составлял 10%, а в 2020 году — 6,8%. В то же время правительство прогнозирует, что годовая инфляция в среднем составит 8,9%, что выше целевого показателя в 6%.

Финансирование министерств в 2022 году будет выглядеть следующим образом:

Министерство по делам внутренне перемещенных лиц с оккупированных территорий, труда, здравоохранения и социальной защиты — 6,03 млрд лари (1,9 млрд долларов США), что на 66 млн лари меньше, чем в 2021 году, что в основном связано с сокращением затрат на борьбу с пандемией Ковид-19;

— 6,03 млрд лари (1,9 млрд долларов США), что на 66 млн лари меньше, чем в 2021 году, что в основном связано с сокращением затрат на борьбу с пандемией Ковид-19; Министерство иностранных дел — 176,6 миллиона лари (57 миллионов долларов). По сравнению с 2021 годом финансирование МИД увеличилось на 5,9 миллиона лари (1,9 миллиона долларов США);

— 176,6 миллиона лари (57 миллионов долларов). По сравнению с 2021 годом финансирование МИД увеличилось на 5,9 миллиона лари (1,9 миллиона долларов США); Министерство обороны — 1 миллиард лари (320 миллионов долларов США), что на 72,4 миллиона лари (23 миллиона долларов США) больше, чем в предыдущем году;

— 1 миллиард лари (320 миллионов долларов США), что на 72,4 миллиона лари (23 миллиона долларов США) больше, чем в предыдущем году; Министерство внутренних дел — 865 миллионов лари (280 миллионов долларов США), что на 85 миллионов лари (27 миллионов долларов США) больше по сравнению с 2021 годом;

— 865 миллионов лари (280 миллионов долларов США), что на 85 миллионов лари (27 миллионов долларов США) больше по сравнению с 2021 годом; Министерство окружающей среды и сельского хозяйства — 583 миллиона лари (192 миллиона долларов США). Этот показатель сокращен на 35,5 млн лари (11 млн долларов США) по сравнению с предыдущим годом;

— 583 миллиона лари (192 миллиона долларов США). Этот показатель сокращен на 35,5 млн лари (11 млн долларов США) по сравнению с предыдущим годом; Министерство образования и науки — 1,68 миллиарда лари (540 миллионов долларов США), что на 160 миллионов лари (51 миллион долларов США) больше по сравнению с предыдущим годом;

— 1,68 миллиарда лари (540 миллионов долларов США), что на 160 миллионов лари (51 миллион долларов США) больше по сравнению с предыдущим годом; Министерство культуры, спорта и молодежи — 357,8 миллиона лари (115,8 миллиона долларов США), что на 6,2 миллиона лари (2 миллиона долларов США) больше по сравнению с предыдущим годом;

— 357,8 миллиона лари (115,8 миллиона долларов США), что на 6,2 миллиона лари (2 миллиона долларов США) больше по сравнению с предыдущим годом; Министерство экономики и устойчивого развития — 932,4 миллиона лари (301,9 миллиона долларов США), что на 289,5 миллиона лари (93 миллиона долларов США) больше по сравнению с 2021 годом;

— 932,4 миллиона лари (301,9 миллиона долларов США), что на 289,5 миллиона лари (93 миллиона долларов США) больше по сравнению с 2021 годом; Министерство финансов — 105,4 миллиона лари (34,1 миллиона долларов США), что на 16,5 миллиона лари (5,3 миллиона долларов США) больше по сравнению с 2021 годом;

— 105,4 миллиона лари (34,1 миллиона долларов США), что на 16,5 миллиона лари (5,3 миллиона долларов США) больше по сравнению с 2021 годом; Министерство юстиции — 310,6 миллиона лари (100,6 миллиона долларов), что на 14 миллионов лари (4,5 миллиона долларов) больше по сравнению с 2021 годом.

По сравнению с предыдущим годом бюджет Парламента увеличится на 3,3 миллиона лари (1 миллион долларов США) до 68 миллионов лари (21,9 миллиона долларов США). На 2,5 миллиона лари (770 миллионов долларов) до 8,79 миллиона лари (2,8 миллиона долларов) увеличится финансирование Администрации президента.

В 2022 году Администрация правительства получит 19,2 миллиона лари (6,8 миллиона долларов), что на 3,2 миллиона лари (1 миллион долларов) больше по сравнению с 2021 годом.

Бюджет Службы государственной безопасности увеличится на 11,2 миллиона лари (3,6 миллиона долларов) до 148,7 миллиона лари (47,7 миллиона долларов).

В следующем году Офис народного защитника получит на 369 000 лари (118 000 долларов США) больше – всего 8,87 миллиона лари (2,8 миллиона долларов США).

На 2,3 миллиона лари (740 000 долларов США) до 11,3 миллиона лари (3,6 миллиона долларов США) будет увеличено финансирование Службы государственного инспектора. Рост связан с увеличением штатов.

В 2022 году Конституционный суд получит 4,95 миллиона лари (1,6 миллиона долларов США), Верховный суд — 14,35 миллиона лари (4,62 миллиона долларов США), а суды общей юрисдикции — 99,12 миллиона лари (33 миллиона долларов США).

В 2022 году Общественный вещатель Грузии получит на 12,98 миллиона лари (4 миллиона долларов) больше — 82,18 миллиона лари (26 миллионов долларов).

В следующем году Грузинская Православная Церковь по-прежнему получит из бюджета 25 миллионов лари (8 миллионов долларов).

Согласно индексации, задействованной ​​в 2021 году, с 2022 года вырастет и пенсия по старости. По словам премьер-министра, с января пенсия пенсионеров до 70 лет увеличится с 240 лари до 260 лари (83 доллара США), а пенсия граждан старше 70 лет — с 275 лари до 300 лари (96 долларов США).

С января пенсионеры в возрасте до 70 лет, проживающие в горных регионах, вместо пенсии в 288 лари будут получать 312 лари (100 долларов США). С существующих 330 лари до 360 лари (115 долларов США) увеличатся пенсии пенсионеров, проживающие в тех же регионах, в возрасте от 70 лет и старше. Ежемесячное пособие ветеранам войны также увеличивается с 22 лари и 44 лари до 100 лари (32 доллара США).

По словам министра финансов Лаши Хуцишвили, в 2022 году зарплаты публичных служащих увеличатся на 10%. Повышение зарплаты наряду с другими также коснется – учителей, сотрудников школьной администрации, сельских врачей, медсестер и сотрудников скорой помощи, а также военных и сотрудников полиции.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)