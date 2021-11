Страсбургский суд вынес решение против Грузии по делу инцидента в Мохе

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) 16 ноября вынес решение против Грузии по делу о превышении полицией силы и дискриминации в отношении четырех мусульман, протестовавших в 2014 году в селе Мохе муниципалитета Адигени.

Четыре истца — Теймураз Микеладзе, Отар Микеладзе, Малхаз Беридзе и Гоча Беридзе — обвинили власти Грузии в нарушении статей 3 и 14 Европейской конвенции о правах человека. Эти статьи запрещают бесчеловечное или унижающее достоинство обращение или дискриминацию.

Суд установил, что процессуальный аспект статьи 3, взятой отдельно и в совокупности со статьей 14, был нарушен в отношении всех истцов, а в части Теймураза Микеладзе было установлено существенное нарушение статьи 3 Конвенции.

Планы местных властей восстановить полуразрушенное здание мечети в селе Мохе муниципалитета Адигени и разместить там библиотеку встретили сопротивление мусульман, проживающих в Мохе. 22 октября 2014 года в селе в ходе столкновения с милицией были задержаны 14 человек. Полуразрушенное спорное здание в Мохе раньше было мечетью. В советское время его превратили в дом культуры. А после распада Советского Союза здание было нефункциональным и заброшенным.

Четыре истца утверждают, что полиция применила преувеличенную силу при задержании и называла их оскорбительными терминами, в том числе «татарами». По их словам, полиция использовала этот термин для оскорбления, чтобы показать им, что мусульманская вера несовместима с Грузией. Они также утверждали, что в отделении полиции царила атмосфера страха и запугивания.

Кроме того, Теймураз Микеладзе заявил, что его избили около 4-8 сотрудников полиции в отделении полиции, а Малхаз Беридзе утверждал, что сначала его избивали на акции протеста около 10 минут, а затем в отделении заставили стоять, прислонившись лицом к стене в течении двух часов. Отар Микеладзе заявил, что в полицейском автомобиле правоохранители надели ему на шею ремень, а Гоча Беридзе утверждал, что перед задержанием его избивали в течение одной минуты.

Власти отвергли обвинения в злоупотреблении властью и дискриминации, заявив, что мужчины были задержаны за сопротивление законным приказам полиции и нарушение общественного порядка. По их словам, четверо мужчин и другие лица применили словесное и физическое насилие, чтобы занять спорное здание и пытались прорвать оцепление полиции.

На основании доказательств, представленных сторонами, ЕСПЧ пришел к выводу только о существенном нарушении статьи 3 Конвенции в деле Теймураза Микеладзе, единственного истца, который смог предоставить суду медицинские записи о наличии телесных повреждений. Согласно решению суда, власти не смогли доказать, что эти повреждения были вызваны чем-либо другим, нежели ненадлежащим обращением со стороны полиции. Государству было предписано выплатить Микеладзе 3 900 евро в качестве компенсации морального ущерба.

Что касается остальных трех истцов, то каждый из них получит по 1800 евро. Суд отметил, что они не представили доказательств ненадлежащего обращения, которые могли бы обосновать существенное нарушение статьи 3. Однако в постановлении суда подчеркивалось, что власти не провели эффективного расследования соответствующих заявлений, тем самым нарушив процессуальные обязательства.

«На сегодняшний день – спустя почти семь лет после открытия дела — расследование не дало окончательных выводов о предполагаемом насилии со стороны полиции», — говорится в постановлении суда.

