Начальник ОШ ВС Королевства Иордания Юсеф Ахмад Аль-Хнайти и премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, 13 декабря, 2021 г. Фото: gov.ge
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Начальник ОШ ВС Иордании находится с визитом в Тбилиси

13/12/2021 - 19:47
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Начальник Объединенного штаба Вооруженных сил Королевства Иордания Юсеф Ахмад Аль-Хнаити находится с визитом в Тбилиси, где сегодня встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, министром обороны Джуаншером Бурчуладзе и командующим Сил обороны, генерал-майор Георгий Матиашвили.

Как сообщает пресс-служба Администрации правительства Грузии, на встрече с Ираклием Гарибашвили обсуждались вопросы двустороннего сотрудничества. В то же время стороны выразили надежду на укрепление связей между Грузией и Иорданией и подчеркнули важность обмена визитами на высоком уровне в этом процессе.

По сообщению Министерства обороны Грузии, во время встречи с министром Джуаншером Бурчуладзе обсуждались дальнейшие планы оборонного сотрудничества между двумя странами, были подчеркнуты стремления Грузии и Иордании к интеграции в НАТО, а также вопросы сотрудничества с Североатлантическим альянсом и процесса интеграции.

По окончании встречи Джуаншер Бурчуладзе и Юсеф Ахмад Аль-Хнаити подписали Меморандум о сотрудничестве в сфере обороны между двумя странами.

По информации Министерства обороны, в ходе встречи с генерал-майором Георгием Матиашвили стороны обсудили вопросы углубления сотрудничества в военной сфере и расширенные возможности Грузии и Иордании в формате партнерства усиленных возможностей с НАТО (EOP).

В рамках двухдневного визита генерал-майор Аль-Хнаити также встретится с президентом Грузии Саломе Зурабишвили, а также посетит Государственный военно-технический центр «Дельта».

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13/12/2021 - 19:47
5 1 minute read

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