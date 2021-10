Министр обороны США встретился с премьер-министром Гарибашвили

Министр обороны США Ллойд Остин, который прибыл в Тбилиси сегодня утром, встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.

По сообщению Администрации правительства Грузии, на встрече стороны обсудили различные вопросы, в том числе двустороннее сотрудничество в сфере обороны и безопасности, а также европейские и евроатлантические устремления Грузии.

Глава правительства Грузии подчеркнул роль Соединенных Штатов в модернизации Сил обороны Грузии и заверил высокопоставленного представителя Пентагона, что «у США есть верный союзник в регионе в лице Грузии».

Ираклий Гарибашвили подчеркнул важность восстановления мира и доверия в регионе Южного Кавказа. В этом контексте он обратил внимание на соглашение, достигнутое между Азербайджаном и Арменией в июне при участии США и Грузии, а также на «Мирную инициативу добрососедства», которую он сам озвучил в ООН.

Со своей стороны, Ллойд Остин подтвердил поддержку Грузии со стороны США. «Грузия последовательно и решительно поддерживала Соединенные Штаты в продвижении мира и стабильности в регионе», — написал он в Twitter. «И я рад воспользоваться этой возможностью, чтобы подтвердить нашу поддержку суверенитета и территориальной целостности Грузии», — добавил он.

В заключительной части своего визита в Грузию министр обороны США также встретился с грузинскими и армянскими военными. Ранее он встретился с министром обороны Джуаншером Бурчуладзе. Стороны подписали Меморандум о новой инициативе в сфере обороны.

После визита в Грузию Ллойд Остин посетит Румынию и Украину. 21-22 октября он примет участие в Министериале обороны НАТО в Брюсселе.

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)