Политики комментируют отставку министра здравоохранения

На вчерашнем брифинге в центральном офисе правящей Грузинской мечты министр здравоохранения Экатерине Тикарадзе заявила, что она уходит в отставку и работу продолжит в Политсовете Грузинской мечты.

Параллельно с внезапной отставкой Тикарадзе без объяснения причин в СМИ появились предположения, что одной из причин такого решения мог быть спор между ней и премьер-министром Ираклием Гарибашвили по поводу Ковид-паспортов. Журналисты пытались уточнить детали у политиков.

Ниже приведены оценки представителей правящей команды и оппозиции по поводу отставки Экатерине Тикарадзе:

Комментарии представителей правящей команды

Каха Кучава — председатель Парламента: «Вчера вы все слушали брифинг, ни слова не было сказано о противостоянии. Часто, когда мы собирались в форматах, мы даже не ощущали никаких разногласий. В связи с отставками, не только Тикарадзе, любого министра и т.д., каждый день распространяются буквально сплетни и рано или поздно, когда этот факт случается, тогда говорят «вот мол мы же говорили». Что мы говорили? Этот человек три года был министром здравоохранения, она приняла такое решение через три года. Вероятно, сами расскажут о деталях».

Гия Вольский — вице-спикер Парламента: «Было сказано, что (между премьер-министром и министром здравоохранения) был спор, и этот спор никто и не скрывал по некоторым вопросам. Я ответил, что правда возникает во время спора и, надеюсь, это тот случай… Я хочу сказать одно — она крутая женщина. Она работает 24-часовом режиме, столько времени, с первого дня Ковид. До того у нее на плечах еще были довольно серьезные темы. Огромная система… переутомление — одна из причин. Я так думаю, это мое мнение. Что касается того, как? что случилось? Пройдет время, и сама расскажет. Споры происходят, кто-то также уходит из команды… но Эка никуда не ушла и является членом Политсовета… Чтобы мне лишнего не сказать, она (Экатерине Тикарадзе) расскажет сама или премьер-министр сделает заявление».

Каха Каладзе — мэр Тбилиси/генеральный секретарь Грузинской мечты: «Я не знал (об отставке министра здравоохранения). Уважаю ее решение, хочу пожелать Эке успехов. Она, конечно, из команды не уходит, продолжит работу в партии, в Политсовете. Кто будет министром, подождем, и это решится в ближайшее время. Никаких разногласий не было, никто не отзывался друг о друге ругательными словами. В каком мы веке, о каких ругательных словах идет речь?! Возможно, были дискуссии по определенным вопросам, было отличие в мнениях, я не знаю, я не представитель правительства. На какие темы разговаривает глава правительства с министрами своего кабинета в рабочем формате, это не касается ни генерального секретаря и ни члена Политического совета».

Комментарии представителей оппозиции

Заал Удумашвили — Единое национальное движение: «Все зависит только и только от одного человека, и этот человек — Бидзина Иванишвили, который решает, кто должен быть министром, а кто должен быть премьер-министром».

Ана Нацвлишвили – Лело за Грузию: «Если бы в Грузии было коалиционное правительство, прежде всего, такой кадр, как Тикарадзе, не смог бы занимать такую ​​важную должность, как министр здравоохранения, а если бы занимал, то не по своей воле ушла бы в отставку, а коалиционное правительство уволило бы ее».

Саломе Самадашвили — независимый депутат: «Не министр здравоохранения, все правительство должно написать заявление и уйти, когда есть такой плачевный результат, и каждый день у нас умирают столько людей. Когда правительство так безуспешно в управлении этого процесса, там, очевидно, что неизбежно возникает внутренний раскол, потому что в провале нужно винить кого-то, и кажется, что начался процесс обвинения друг друга. Это не поможет правительству избежать ответственности за то, что произошло потому, что в этом случае процесс управления Ковид — это прерогатива не только министра здравоохранения».

