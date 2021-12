В оккупированном Цхинвали освободили задержанного гражданина Грузии освобожден

Гражданин Грузии Малхаз Джанелидзе, которого незаконно задержанный в оккупированном Цхинвали, был освобожден 3 декабря и переведен на контролируемую Тбилиси территорию.

Служба государственной безопасности заявила 3 ​​декабря, что в его освобождении участвовали сопредседатели Женевских международных дискуссий и что горячая линия МНЕС также использовалась активно.

Малхаз Джанелидзе был задержан оккупационными силами 1 декабря в оккупированном Цхинвальском регионе, недалеко от села Ванели Джавского района.

После своего освобождения 3 декабря Джанелидзе сообщил грузинским СМИ, что он пересек два забора вдоль линии оккупации, после чего направился через лес в Цхинвали пешком, а затем на машине до Джава. По его словам, после этого он еще пять часов шел пешком, после чего был задержан.

По словам Джанелидзе, он собирался в Россию через Джава на работу и лечение. Он также подчеркнул, что при задержании его избили один из пограничников и милиционер. «Они бьют по голове и затылку, чтобы ничего не было заметно на лице», — сказал Джанелидзе.

«Я не стал идти через официальную границу России, потому что меня депортировали, поэтому я пошел этим путем. Я думал, что смогу добраться отсюда», — цитирует слова Джанелидзе Радио Свобода.

