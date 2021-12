Суд отклонил иск учредителей «Рустави-2» и оставил телеканал Кибару Халваши

Тбилисский городской суд отклонил 8 декабря иск учредителей телекомпании «Рустави-2» Джарджи Акимидзе и Давида Двали, в котором они требовали возвращения 60% акций телекомпании, в результате чего «Рустави-2» снова полностью принадлежит Кибару Халваши.

В октябре 2019 года Давид Двали и Джарджи Акимидзе обратились в суд с требованием вернуть 60% акций «Рустави-2» после того, как отказались получить 40% акций, предложенных нынешним владельцем канала Кибаром Халваши. Тогда Двали и Акимидзе заявили, что «справедливость в отношении «Рустави-2» будет восстановлена ​​только тогда, когда он будет возвращен его основателям».

Решение суда подвергли критике учредители «Рустави-2», которые заявили, что продолжают борьбу за возвращение телевидения.

«Я в шоке. Оказывается, мы с радостью передали более 60% телевидения, созданного нашим трудом, какому-то неопределенному человеку (Кибару Халваши), который в течение многих лет говорил, что ответственен перед нами, потому что мы угнетены», — сказал журналистам один из учредителей «Рустави-2» Джарджи Акимидзе.

Давид Двали также был «удивлен» решением суда. По его словам, «самым сильным аргументом» учредителей было то, что «Кибар Халваши — недобросовестный покупатель». «Суд и действующие власти сказали нам, что их волнуют ваши аргументы», — добавил он.

Каха Кожоридзе, адвокат учредителей «Рустави 2», заявил, что сторона обжалует решение суда в вышестоящих инстанциях. «Если нашей победой не завершится (дело), мы обязательно передадим это дело в Европейский суд по правам человека», — сказал он телекомпании «Формула».

Нынешнее руководство телекомпании «Рустави-2» ожидало такого решения городского суда. Генеральный директор канала Паата Салия заявил, что у иска учредителей истек срок давности, и в то же время, «некоторые фактические обстоятельства не подтвердились». «Если и было принуждение со стороны кого-либо, на самом деле это был не Кибар Халваши», — сказал он журналистам.

Согласно последней выписке из Публичного реестра за март, бизнесмен Кибар Халваши владеет 60% телекомпании «Рустави 2», а 40% принадлежит компании «Панорама», 100%-ми акций которой также владеет Кибара Халваши

Кибар Халваши в 2015 году пообещал передать 50% акций учредителям телекомпании в случае разрешения спора по «Рустави-2» в его пользу и назначить генеральным директором Давида Двали. Однако после того, как в июле 2019 года судебный спор с братьями Караманишвили окончательно выиграл и была переоформил на себя 100% акций «Рустави-2», обещание не стал выполнять.

