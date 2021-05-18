Суд наложил арест на все недвижимое имущество телекомпании «Рустави-2»
Адвокат учредителей телекомпании «Рустави-2» Давида Двали и Джарджи Акимидзе — Каха Кожоридзе заявил 18 мая, что Тбилисский городской суд наложил арест на все недвиживое имущество телекомпании «Рустави-2».
По словам Кожоридзе, истецы также требовали наложения ареста на движимое имущество телекомпании и ограничения «определенных полномочий» для Кибара Халваши, нынешнего владельца «Рустави-2», но «суд снова действовал избирательно» и не удовлетворил просьбу учредителей. Истцы обжалуют решение суда в вышестоящей инстанции.
В свою очередь, генеральный директор телекомпании «Рустави-2» Паата Салиа сообщил «Civil Georgia», что решение об обжаловании решения суда о наложении ареста на имущество телекомпании будет принято после рассмотрения его мотивированной части.
Предыстория
Давид Двали и Джарджи Акимидзе подали иск за свои доли в «Рустави-2» в октябре 2019 года после того, как отказались от 40% акций телекомпании, которые им предлагал новый владелец канала Кибар Халваши. По их запросу в октябре 2019 года суд наложил арест на 60% доли телеканала.
В 2015 году в случае решения дела судом в его пользу Кибар Халваши пообещал передать 50% акций учредителям телеканала и назначить генеральным директором Давида Двали, однако, после того, как в июле 2019 года он окончательно выиграл судебный процесс против братьев Караманишвили и переоформил на себя 100% акций «Рустави-2», Халваши не стал выполнять своего обещания.
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