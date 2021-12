НАТО говорит «четкое нет» нераспространению статьи 5 на оккупированных территориях

Специальный представитель генерального секретаря НАТО по вопросам Кавказа и в Центральной Азии Хавьер Коломина сказал «четкое нет» условию, согласно которой, для ускорения вступления Грузии в НАТО статья 5 Устава Североатлантического союза может не распространяться на оккупированные Россией территории.

«Я не думаю, что это вариант», — сказал он, имея в виду предложение бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фог Расмуссена от 2019 года о том, что Грузии следует рассмотреть вопрос о временном распространении статьи 5 в отношении Абхазии и Цхинвальского региона.

Во время видео-дискуссии об отношениях между НАТО и Грузией, проведенной Грузинским центром стратегии и развития 6 декабря, спецпредставитель НАТО подчеркнул, что «нам нужно найти общее решение, а не пытаться найти короткие пути».

По его словам, такое предложение «бесполезно в нынешней ситуации», поскольку одно из посланий, которые НАТО посылает «не только правительству Грузии, но и нашим оппонентам», заключается в поддержке территориальной целостности и суверенитета страны.

«То, что мы хотим видеть — это прогресс в контексте Женевских международных дискуссий по этим неурегулированным конфликтам», — сказал он, отметив, что на встрече с министром иностранных дел Грузии Давидом Залкалиани и его заместителем Лашей Дарсалия в рамках Министериала ОБСЕ в Стокгольме он обсудил вопрос необходимости достижения прогресса на Женевских дискуссиях 2-3 декабря.

Спецпредставитель НАТО заявил, что поиск кратчайших путей не является политикой Североатлантического союза, добавив, что «мы считаем, что необходимо уважать территориальную целостность Грузии».

Отметив, что Грузия является одним из основных партнеров Североатлантического союза, спецпредставитель НАТО сказал, что страна займет «важное место» в новой Стратегической концепции НАТО, которая будет принята на саммите 2022 года в Мадриде.

Он заявил, что основная цель политики расширения НАТО — продвижение демократии и верховенства закона, добавив, что союзники следят за прогрессом Грузии в этом отношении и внимательно наблюдают за текущими политическими событиями в стране. Хавьер Коломина также сказал, что несколько решений, принятых в последние месяцы, в том числе выход правящей Грузинской мечты из Соглашения от 19 апреля, стали для них поводом для беспокойства.

Спецпредставитель НАТО подчеркнул, что нынешняя поляризованная политическая ситуация в Грузии может отвлечь внимание правительства от прогресса. Он подчеркнул необходимость сосредоточить внимание на судебной реформе, свободе СМИ и подотчетности Службы государственной безопасности и добавив, что НАТО открыто заявляет властям Грузии о своей обеспокоенности по этим вопросам.

