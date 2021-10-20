Новоназначенный спецпредставитель генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Фото: Администрация президента Грузии
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Новый спецпредставитель НАТО находится с визитом в Грузии

20/10/2021 - 13:15
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Новый спецпредставитель генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина находится с первым официальным визитом в Грузии. В ходе визита он уже встретился с президентом Саломе Зурабишвили, председателем Парламента Кахой Кучава и министром иностранных дел Давидом Залкалиани.

Новоназначенный спецпредставитель вместе с заместителем министра иностранных дел Грузии Лашей Дарсалия также посетил село Одзиси недалеко от линии оккупации Цхинвальского региона.

НАТО в очередной раз подтвердило свою «непоколебимую поддержку» территориальной целостности и суверенитета Грузии, — пишет МИД Грузии в Twitter.

Как сообщает пресс-служба Администрации президента, в ходе встречи с Саломе Зурабишвили стороны обсудили ситуацию в регионе, безопасность на Черном море и пути расширения партнерства между НАТО и Грузией.

«НАТО привержено евроатлантическим устремлениям Грузии», — написал спецпредставитель в Twitter.

По сообщению Министерства иностранных дел Грузии, в ходе встречи с вице-премьером и министром иностранных дел Давидом Залкалиани стороны обсудили евроатлантические устремления Грузии, региональную безопасность и роль Тбилиси, как посредника в отношениях между Арменией и Азербайджаном.

В ходе визита 19-20 октября спецпредставитель НАТО встретится также с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, министром обороны Джуаншером Бурчуладзе и представителями гражданского общества.

Спецпредставитель прибыл в Тбилиси из Баку. Сегодня он отправится из Грузии в Ереван.

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20/10/2021 - 13:15
2 1 minute read

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