Новый спецпредставитель НАТО находится с визитом в Грузии
Новый спецпредставитель генерального секретаря НАТО по Южному Кавказу и Центральной Азии Хавьер Коломина находится с первым официальным визитом в Грузии. В ходе визита он уже встретился с президентом Саломе Зурабишвили, председателем Парламента Кахой Кучава и министром иностранных дел Давидом Залкалиани.
Новоназначенный спецпредставитель вместе с заместителем министра иностранных дел Грузии Лашей Дарсалия также посетил село Одзиси недалеко от линии оккупации Цхинвальского региона.
НАТО в очередной раз подтвердило свою «непоколебимую поддержку» территориальной целостности и суверенитета Грузии, — пишет МИД Грузии в Twitter.
Как сообщает пресс-служба Администрации президента, в ходе встречи с Саломе Зурабишвили стороны обсудили ситуацию в регионе, безопасность на Черном море и пути расширения партнерства между НАТО и Грузией.
«НАТО привержено евроатлантическим устремлениям Грузии», — написал спецпредставитель в Twitter.
По сообщению Министерства иностранных дел Грузии, в ходе встречи с вице-премьером и министром иностранных дел Давидом Залкалиани стороны обсудили евроатлантические устремления Грузии, региональную безопасность и роль Тбилиси, как посредника в отношениях между Арменией и Азербайджаном.
В ходе визита 19-20 октября спецпредставитель НАТО встретится также с премьер-министром Ираклием Гарибашвили, министром обороны Джуаншером Бурчуладзе и представителями гражданского общества.
Спецпредставитель прибыл в Тбилиси из Баку. Сегодня он отправится из Грузии в Ереван.
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