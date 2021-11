Одна из судей по делу Михаила Саакашвили дала интервью телеканалу «Пирвели»

27 ноября телеканал «Пирвели» показал пространное интервью с одной из трех судей по делу 7 ноября 2007 года Лией Оркодашвили. В деле 7 ноября Михаил Саакашвили обвиняется в превышении полномочий.

Интервью вышло в эфир за два дня до слушания дела Михаила Саакашвили. Ранее, 10 ноября, Специальная пенитенциарная служба не позволила Михаилу Саакашвили присутствовать на собственном судебном процесса, мотивируя это возможным хаосом со стороны сторонников бывшего президента и состоянием здоровья Михаила Саакашвили.

В интервью судья Оркодашвили сказала, что, если Михаил Саакашвили не будет допущен к участию в процессе 29 ноября, судебное заседание без него не состоится.

«В наших интересах, как с человеческой точки зрения, так и с правовой, чтобы все люди, в отношении которых мы рассматриваем дела, участвовали в рассмотрении этого дела», — сказала она, добавив, что участие бывшего президента в судебном процессе теперь будет зависеть от решения самого бывшего президента и его лечащих врачей, сможет ли он присутствовать на заседании. Михаил Саакашвили проходит лечение в Горийском военном госпитале с 19 ноября после прекращения 50-дневной голодовки.

Отметив, что пенитенциарная служба, которая не разрешила Михаилу Саакашвили присутствовать на своем же судебном процессе, подчиняется Министерству юстиции, а не суду, судья Оркодашвили подчеркнула, что им предоставили документ, в котором причиной отказа было указано состояния здоровья Михаила Саакашвили. «Мы же не врачи, и если этому человеку станет плохо по дороге, либо на судебном процессе, что нам потом делать?» — спросила она.

Примечательно, что на предыдущем заседании по тому же делу, на котором не присутствовал бывший президент, рассмотрение дела по существу не начиналось, и суд обсуждал только отмену меры пресечения.

Судья Оркодашвили также подчеркнула, что после слушаний 10 ноября она так нервничала, что ей даже потребовалось обратиться к врачу.

Отвечая на вопрос о кадрах видеозаписи заселения бывшего президента в Глданское тюремное медицинское учреждение, судья Оркодашвили сказала, что на это «очень трудно» смотреть. «Как человек и как судья, я очень переживала», — добавила она.

«Даже если человек убийца, обращение к нему должно быть в пределах рамок», — сказала Оркодашвили.

Судья Оркодашвили вспомнила также прошлое и сказала, что в 2000-2001 годах, когда Михаил Саакашвили занимал пост министра юстиции, предложил ей повышение по службе, хотя она предпочла административной должности карьеру судьи.

Оркодашвили также отметила, что действующая власть не оказывала на нее давления, в отличие от последних лет правления прежней власти, когда были такие попытки, хотя это не повлияло на ее решения.

Помимо Лии Оркодашвили, дело 7 ноября 2007 года будут рассматривать еще 2 судьи — Майя Кокиашвили и Нино Элеишвили.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)