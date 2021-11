Эксклюзив: МИД Германии выражает «полную поддержку» послу в Грузии

Федеральное министерство иностранных дел Германии ответило «Civil Georgia» на опубликованные в немецкой газете Bild обвинения, согласно которым посол Германии в Грузии Хуберт Книрш, жена которого работает в университете, основанном Бидзиной Иванишвили, может иметь тесные связи с Иванишвили.

Министерство выражает «полную поддержку» послу Книршу.

По словам государственного секретаря Федерального министерства иностранных дел Мигеля Бергера, «обвинение о том, что на работу (посла) может негативно повлиять работа его жены в качестве лектора компьютерной науки, не обосновано», и что «профессиональная деятельность» супруг послов «на разрешенной законом, неполитической работе, взамен нормального рыночго вознаграждения за труд, ни в коем случае нельзя использовать для обоснования обвинений в коррупции».

«Вопрос о найме партнеров сотрудников, направленных в зарубежные страны – важный вопрос заботы для Федерального министерства иностранных дел, чтобы они могли лучше поддерживать баланс между работой и семьей и продолжать свою карьеру», — сказал Мигель Бергер.

Госсекретарь Бергер также сообщил «Civil Georgia», что посол Германии Хуберт Книрш и посольство Германии в Грузии «как и подобает их обязанностям, поддерживают хорошие отношения с правительством Грузии, а также с находящейся у власти и оппозиционными партиями и неправительственными организациями».

«У Германии давние и дружеские отношения с Грузией», — сказал он, добавив, что «даже при новом правительстве Германия продолжит оставаться для Грузии надежным партнером». Для справки: Социал-демократическая партия, Зеленые и Свободные демократы договорились о формировании нового правительства Германии. Социал-демократ Олаф Шольц собирается заменить христианского демократа Ангелу Меркель на посту канцлера, которая правила страной в течение 16 лет.

В то же время госсекретарь Бергер сказал, что «в соглашении новой (правительственной) коалиции эксплицитно говорится, что дальнейшая поддержка Восточного партнерства будет одним из приоритетов внешней политики Германии».

«Как ведущий партнер Общества международного сотрудничества Германии, мы изначально поддерживали реформы Грузии и будем продолжать делать это», — заявил представитель Федерального министерства иностранных дел Германии.

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)