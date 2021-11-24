Здание Бундестага Германии. Фото: Махешкумар Пайнам/Unsplash
Новости

Будущее правительство Германии поддерживает сближение Грузии с ЕС

24/11/2021 - 22:02
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В опубликованном сегодня соглашении о коалиционном правительстве немецкие социал-демократы, зеленые и свободные демократы заявили, что их правительство будет сотрудничать с ЕС и его государствами-членами по развитию инициативы Восточного партнерства.

В то же время, по мнению будущего коалиционного правительства Германии, «Украина, Молдова и Грузия, которые стремятся к членству в ЕС, должны иметь возможность приблизиться к нему посредством реформ, основанных на верховенстве закона и рыночной экономике».

В соглашении также говорится: «мы решительно ответим на шаги назад с точки зрения демократии, и будем надежным партнером демократических движений».

Во главе Германии вскоре должна прийти «светофорная коалиция» (красный — социал-демократы, желтый — свободные демократы, зеленый – партия Зеленых — прим. ред.), кандидатом в канцлеры которой будет Олаф Шольц. Шольц собирается заменить христианского демократа Ангелу Меркель, которая правила страной в течение 16 лет.

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24/11/2021 - 22:02
2 1 minute read

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