23 депутата Европарламента призвали лидеров ЕС наложить санкции на официальных лиц Грузии из-за Саакашвили

23 депутата Европарламента призвали президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, президента Европейского совета Шарля Мишеля и Верховного представителя ЕС Жозепа Борреля серьезно рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении тех лиц, которые допустили негуманное и оскорбительное обращение в отношении бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили.

В письме от 19 ноября депутаты Европарламента заявили, что независимо от того, виновен ли Саакашвили в выдвинутых против него обвинениях, «его права и достоинство необходимо уважать».

В письме говорится, что «похоже, ему было отказано в адекватной медицинской помощи по политическим мотивам».

Основываясь на оценке группы экспертов, созданной под эгидой народного защитника Грузии, депутаты Европарламента заявили, что тюремная больница в Глдани не подходит для лечения Саакашвили, добавив, что, несмотря на рекомендации группы врачей, которые опасаются, что он может умереть в тюрьме, если ситуация не изменится, власти Грузии все равно отказываются от его перевода в гражданскую больницу.

В письме депутаты Европарламента выражают озабоченность решением Специальной пенитенциарной службы Министерства юстиции Грузии, которая отказалась допустить Саакашвили на свои судебные процессы. Они также осудили тот факт, что европейским политикам отказали посетить Михаила Саакашвили в тюрьме.

«Мы надеемся, что ЕС примет немедленные меры, поскольку существует неминуемая угроза непоправимого ущерба», — говорится в письме.

