Послы ЕС и США призывают к действиям по защите здоровья Саакашвили

В отдельных комментариях для СМИ послы ЕС и США в Грузии Карл Харцель и Келли Дегнан подчеркнули важность перехода от дебатов к действиям для защиты ухудшенного здоровья Михаила Саакашвили, что подразумевает перевод продолжающего голодовку экс-президента в гражданскую клинику.

Карл Харцель заявил журналистам 19 ноября, что «то, что мы видели за последние 24 часа, еще раз напоминает нам, что нам нужно сосредоточить внимание на его здоровье, что также представляет интерес для Евросоюза». Он имел в виду тот факт, что Саакашвили на время потерял сознание вечером 18 ноября.

«Что касается нынешней ситуации, пора подумать о выходе из тупика и переходе от дебатов к действиям, чтобы разрешить ситуацию таким образом, чтобы дело продвигалось вперед в соответствии с национальными и международными обязательствами», — заявил посол Харцель.

Посол ЕС выразил поддержку народному защитнику Грузии Нино Ломджария, которая в последнее время подверглась интенсивным нападкам со стороны членов правящей партии за попытки защитить права и здоровье экс-президента. Посол подчеркнул, что «Евросоюз решительно поддерживает работу народного защитника, в том числе работу, которую он проводит по мониторингу состояния Саакашвили и защите его прав».

«То же самое касается потребности в объективной медицинской консультации, чтобы каждый мог должным образом оценить его ситуацию и следовать выданным рекомендациям. Это абсолютно необходимо», — сказал посол, имея в виду рекомендацию группы врачей, созданной народным защитником, перевести Саакашвили в гражданскую клинику.

В свою очередь посол США Келли Дегнан заявила журналистам, что «когда жизнь человека находится в опасности, не должно быть дебатов о том, следует ли предпринять все возможные меры для оказания нужной для него заботы». «Мы очень обеспокоены его состоянием», — добавила она.

Посол также отметила, что «мы очень доверяем народному защитнику и ее команде, а также медицинскому персоналу, работающему под ее эгидой», и добавила, что «по их оценке, состояние Михаила Саакашвили критическое, и ему нужна полноценная помощь, чтобы избежать неотложной ситуации, которая вероятно будет иметь место, если его не переведут в соответствующее учреждение».

«Этому вопросу уделяют много внимания не только в Посольстве США, но также в Вашингтон, а также другие друзья Грузии, такие как (бывший) посол США Келли, которые с беспокойством следят за ситуацией. В то же время трудно понять, вслед за рекомендациями медперсонала, почему не принимаются столь необходимые меры для защиты находящейся в опасности жизни», — добавила посол Дегнан.

