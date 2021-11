Патриархия ГПЦ сделала выговор митрополиту Ахалкалакскому за высказывания в поддержку Саакашвили

Патриархия Грузинской Православной Церкви (ГПЦ) подвергла критике митрополита Ахалкалакского, Кумурдойского и Карского Николоза (Пачуашвили), который первоначально говорил о всеобщем примирении в контексте находящегося в тюремном заключении бывшего президента Михаила Саакашвили, а затем голодовку Саакашвили засчитал ему за соблюдение поста и бывший президент принял причастие от него.

Митрополит Ахалкалакский — один из священнослужителей, который посетил в тюрьме экс-президента, объявившего голодовку в день ареста. Первоначально Митрополит встретился с Саакашвили в тюрьме №12 Рустави 13 октября и попросил Саакашвили говорить своим сторонникам о всеобщем примирении и прощении. Второй раз митрополит побывал в тюрьме 8 ноября и позволил Саакашвили принять причастие. После принятия Михаилом Саакашвили причастия митрополит сказал: «Это человек, который был единоличным правителем Грузии в течение 9 лет, который добровольно вернулся в Грузию через 9 лет, сел в тюрьму и постился 40 дней. После этого он покаялся и принял причастие. Кому этого мало на глаз, поститесь 40 дней и посмотрите, что он сделал для». В то же время, по его словам, «это исторический день – о нем часто говорят: он должен покаяться. Покаяние, по христианскому действию — это действие. Это не крокодиловы слезы и мнимое признание, чтобы человек смогу вытащить себя из тюрьмы».

Критика относительно выступления по поводу примирения

По заявлению Патриархи, комментарии Пачуашвили в обоих случаях «вызвали большое волнение среди народа».

Согласно заявлению, несмотря на то что «желание предотвращения гражданского противостояния и всеобщего примирения всегда было и остается очень важным для Церкви, но для реализации этого необходимо проделать специальную работу и предпринять соответствующие согласованные шаги».

По заявлению Патриархии, «даже через церковные учения примирение (как между людьми, так и между Богом и человеком) невозможно без исповедания грехов, надлежащего покаяния и исполнения соответствующих эпитимий».

В то же время, по заявлению Патриархии, «также необходимо учитывать положение пострадавших и достойно разделить свою доли ответственности, чтобы восстановить ощущение справедливости». Под этим Патриархия, скорее всего, имела в виду, что для примирения нужно учитывать позицию пострадавших во время правления Саакашвили.

Патриархия также заявила, что Пачуашвили создал «негативное настроение в обществе», говоря только о заключенном Саакашвили в контексте примирения. Патриархия считает, что митрополит должен был говорить и о других заключенных для объективности.

Критика выступления по поводу поста и покаяния

Патриархия ГПЦ также подвергла критике митрополита Пачуашвили за сравнение голодовки Саакашвили с соблюдением поста, назвав это «неуместным сравнением в контексте христианского учения».

Согласно позиции Патриархии ГПЦ, в то время как митрополит Николоз приравнивает голодовку экс-президента к посту и покаянию, «от президента и его сторонников… все информированы, что он объявил голодовку в знак протеста, считает его арест несправедливым и не признает себя виновным».

«Церковный пост — это акт покаяния, совершаемый с раскаянием и прощением грехов… и не имеет ничего общего с формой протеста, мотивированной несправедливым обращением, при котором голодающий за возможные тяжкие последствия возлагает ответственность за другого».

«Таким образом, приравнивание политически мотивированной голодовки (тем более, рацион не постный) с 40-дневным сухим постом — это принижение сути поста», — подчеркнули в Патриархии.

Согласно заявлению, Патриархия сожалеет, что «личные взгляды» митрополита «еще больше затруднили шаги на пути к взаимному примирению».

По заявлению Патриархии: «вообще преподобный Николоз совершил много добродетельных дел и всегда был активен. Мы надеемся, что он не допустит подобных ошибок в будущем».

Наконец, в постскриптуме заявления Патриархия отметила: «Желание причащаться для нуждающегося христианина, безусловно, правильно. Для этого вход к заключенному обычно осуществляется с благословения Католикоса-Патриарха; Но допускает ли исповедь причастие, зависит непосредственно от духовника. Таким образом, причастие — это его пастырская ответственность».

По теме:

This post is also available in: English (Английский) ქართული (Грузинский)